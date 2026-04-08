Ngày 8/4, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin chính thức về vụ tai nạn xảy ra ngày 1/4 tại ấp Gia Ray 8, xã Xuân Lộc.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, trên Facebook xuất hiện clip dài gần 2 phút kèm nội dung “CSGT chạy xe mô tô, cầm gậy đuổi theo đánh người vi phạm giao thông làm té ngã, chết tại chỗ”. Thông tin nhanh chóng thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận trái chiều, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín lực lượng CSGT.

Ngay sau khi nắm thông tin, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an xã Xuân Lộc khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Kết quả xác minh ban đầu, người điều khiển xe máy BKS 60B7-821.XX là anh Bùi Trung Q. (SN 2001, ngụ xã Xuân Lộc), chở theo chị Châu Thùy V. (SN 2004, ngụ xã Xuân Hòa).

Làm việc với cơ quan công an, cả hai cho biết do anh Q. không có GPLX, xe không có gương chiếu hậu nên khi thấy lực lượng CSGT tuần tra đã lo sợ bị kiểm tra, xử phạt nên tăng ga bỏ chạy. Trong quá trình di chuyển, do thiếu kỹ năng và tâm lý hoảng loạn, anh Q. tự té ngã.

Anh Q. khẳng định không có bất kỳ tác động vật lý nào từ phía lực lượng CSGT tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Sau tai nạn, tổ công tác CSGT kịp thời đưa cả hai đến Trung tâm Y tế khu vực Xuân Lộc cấp cứu. Anh Q. bị trầy xước tay chân, mẻ xương bánh chè đầu gối, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh điều trị; chị V. không bị thương, không phải nhập viện.