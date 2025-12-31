Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Văn Vi (SN 1981, tức Vi “ngộ”) về tội Đưa hối lộ; Hoàng Nam Liên (SN 1966, quê Nghệ An), nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghi Lộc (cũ), về các tội Môi giới hối lộ và Đánh bạc; Lê Cao Tâm (SN 1972, quê Nghệ An) về tội Đánh bạc.

Theo kết quả điều tra, năm 2005, Nguyễn Ngọc Hòa (SN 1976, tức Hòa “chua”), trú phường Hạc Thành, bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 10 năm tù về các tội Giết người và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Sau đó, Hòa chấp hành án tại Trại giam Thanh Lâm (Bộ Công an).

Nguyễn Văn Vi (bên phải) cùng các bị cáo tại tòa. Ảnh: Lê Dương

Trong quá trình chấp hành án, do mâu thuẫn với bạn tù, Hòa “chua” đã dùng hung khí gây thương tích ở vùng cổ khiến một phạm nhân tử vong. Sau đó, bị cáo tiếp tục bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt tù chung thân và được chuyển qua nhiều trại giam khác nhau. Hiện Hòa đang chấp hành án tại Trại giam số 3 (Bộ Công an), đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Văn Vi là đối tượng xã hội cộm cán, có quan hệ thân thiết với Hòa. Thông qua Hoàng Nam Liên, nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghi Lộc (cũ) - đã nghỉ hưu, Vi đã đưa 350 triệu đồng để Liên chuyển cho một số cán bộ tại Nghệ An nhằm tác động, xin giảm thời hạn chấp hành án cho Hòa.

Số tiền trên được Vi “ngộ” chuyển qua tài khoản ngân hàng đứng tên người khác nhằm che giấu nguồn gốc. Trong quá trình thực hiện, Hoàng Nam Liên giữ lại 70 triệu đồng để hưởng lợi cá nhân, số tiền còn lại được chuyển theo thỏa thuận.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn xác định, ngoài hành vi Môi giới hối lộ, Hoàng Nam Liên còn tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với Lê Cao Tâm.