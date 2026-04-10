Ngày 10/4, Công an xã Sơn Lương phát đi thông báo truy tìm phạm nhân trốn khỏi nơi giam giữ. Đối tượng bị truy tìm là Nguyễn Trọng Đức (31 tuổi), đang chấp hành án tại Phân trại số 3, Trại giam Tân Lập về tội Giết người.

Thời điểm trốn khỏi nơi giam giữ, đối tượng có đặc điểm nhận dạng: gầy, mặc quần đen, áo cộc tay màu xanh. Cơ quan chức năng cho biết đối tượng có biểu hiện liên quan đến thần kinh.

Công an xã Sơn Lương đề nghị người dân trên địa bàn và khu vực lân cận nâng cao cảnh giác, kịp thời phát hiện, cung cấp thông tin về đối tượng.

Khi phát hiện, người dân cần báo ngay cho Trưởng Công an xã Sơn Lương Nguyễn Chí Thiện, SĐT: 0362484000 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý.

Mọi thông tin do người dân cung cấp sẽ được giữ bí mật, đảm bảo an toàn theo quy định.