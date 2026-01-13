Sáng 13/1, lãnh đạo Trại giam Phước Hòa (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Bộ Công an, đóng tại xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp) cho biết đơn vị đã tìm thấy phạm nhân Huỳnh Văn Đời (41 tuổi, ngụ xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp) sau 3 ngày bỏ trốn.

Đáng chú ý, trong suốt thời gian bị truy nã, Đời không rời khỏi khuôn viên trại giam mà lẩn trốn tại khu vực sản xuất của trại giam.

Sáng nay, do không chịu nổi đói, khát và bị muỗi đốt, Đời rời nơi ẩn nấp đi tìm thức ăn thì bị cán bộ trại giam phát hiện, khống chế. Thời điểm bị bắt, sức khỏe của phạm nhân ổn định.

Phạm nhân Huỳnh Văn Đời. Ảnh: CACC

Huỳnh Văn Đời đang chấp hành án phạt 1 năm tù về tội Trộm cắp tài sản. Chiều 10/1, lợi dụng sơ hở trong lúc lao động tại phân trại K2, Đời đã bỏ trốn.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, lãnh đạo Trại giam Phước Hòa phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp truy tìm và ra quyết định truy nã đối với phạm nhân.