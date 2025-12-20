Xem video:

Đoạn video gốc được chia sẻ trên nền tảng X bởi tài khoản Motor Dave2, cho thấy chiếc Lamborghini Urus di chuyển ở làn ngoài cùng bên trái của cầu Worli Sea Link, tuyến đường có giới hạn tốc độ tối đa 80 km/h.

Theo hình ảnh ghi lại, xe bắt đầu tăng tốc từ khoảng 180 km/h, sau đó tài xế liên tục đạp ga để đẩy tốc độ lên cao hơn. Trong quá trình này, chiếc Urus lướt sát mép cầu, vượt qua nhiều phương tiện khác đang di chuyển.

Video cho thấy tốc độ xe nhanh chóng vượt mốc 230 km/h, trước khi chạm đỉnh 252 km/h, tức cao gấp hơn 3 lần tốc độ cho phép trên tuyến đường này.

Theo thông tin từ nhà chức trách, ngay sau khi đoạn clip được đăng tải trên Instagram bởi tài khoản Faiz Adenwala và lan truyền, tài xế 36 tuổi đã bị cảnh sát Mumbai bắt giữ.

Chiếc Lamborghini Urus màu vàng cũng bị tạm giữ theo quy định của Bộ luật Hình sự mới của Ấn Độ (Bharat Nyaya Sanhita – BNS). Cơ quan chức năng cho biết, xe mang biển số Haryana và thuộc sở hữu của một người dân tại Ahmedabad, bang Gujarat.

Chiếc Lamborghini Urus xuất hiện trong video là một trong những mẫu SUV nhanh và mạnh nhất thế giới hiện nay. Xe được trang bị động cơ V8 tăng áp kép 4.0L, cho công suất 641 mã lực và mô-men xoắn 850 Nm.

Mẫu SUV này có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 3,6 giây, đạt mốc 200 km/h trong khoảng 12,8 giây, và có tốc độ tối đa lên tới 305 km/h.

Dù Lamborghini Urus hoàn toàn có khả năng đạt tốc độ 252 km/h, nhưng việc thử nghiệm mức tốc độ này trên đường giao thông công cộng bị đánh giá là cực kỳ nguy hiểm. Trong điều kiện giao thông thông thường ở Ấn Độ, nơi phần lớn phương tiện chỉ di chuyển ở mức 70–80 km/h, việc chạy nhanh gấp ba lần mức trung bình tiềm ẩn rủi ro đặc biệt lớn.

May mắn là trong vụ việc này, không có tai nạn đáng tiếc xảy ra. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, ở tốc độ 252 km/h, một chiếc Lamborghini Urus không còn đơn thuần là phương tiện giao thông, mà có thể trở thành “vũ khí chết người” nếu xảy ra va chạm với người, xe khác hoặc bất kỳ chướng ngại vật nào. Hậu quả khi đó không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng cho người khác mà còn phá hủy chính chiếc xe.

Giới chức và các chuyên gia an toàn giao thông khuyến cáo, những màn thử tốc độ chỉ nên được thực hiện tại các trường đua chuyên dụng, nơi có điều kiện kiểm soát và không đe dọa đến tính mạng của những người tham gia giao thông khác.

Theo Cartoq

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!