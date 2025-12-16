Xem video:

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh chiếc Ford Mustang gặp tai nạn tại khu vực Porvorim. Hình ảnh cho thấy phần đầu xe bị hư hỏng nặng, gần như biến dạng hoàn toàn.

Đoạn video được đăng tải trên Instagram bởi trang Goatv.in. Theo nội dung clip, chiếc Mustang đã lao vào dải phân cách lớn trên đường. Vụ việc được cho là xảy ra tại Nerul, gần Porvorim. Cú va chạm khiến cản trước, nắp ca-pô, đèn pha bên trái và chắn bùn của xe bị phá hủy nghiêm trọng. Nhiều người dân đã có mặt xung quanh hiện trường ngay sau tai nạn.

Đáng chú ý, đây không phải là chiếc Ford Mustang nguyên bản. Xe được độ thêm bộ bodykit Shelby GT, mang lại thiết kế cản trước và sau hầm hố hơn, cùng với cánh gió lớn phía sau.

Hiện chưa có thông tin chính thức về nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ tai nạn. Tuy nhiên, nhiều khả năng người điều khiển là khách du lịch thuê xe. Với đặc tính công suất lớn và dẫn động cầu sau, chiếc Mustang có thể đã mất kiểm soát khi tài xế đạp ga mạnh. Việc người lái có sử dụng rượu bia hay không vẫn chưa được cơ quan chức năng xác nhận.

Theo các báo cáo, chiếc Ford Mustang này thuộc sở hữu cá nhân, đăng ký tại bang Punjab nhưng lại được sử dụng tại Goa. Xe được thuê thông qua một công ty cho thuê xe cao cấp mang tên Unclutch Car Rental, do ông Kapil Nischal điều hành.

Trước đó, cảnh sát Anjuna cho biết họ đã nhận được nhiều phản ánh về chiếc Mustang này vì được trang bị ống xả độ, phát ra tiếng ồn lớn và thường xuyên chạy xe liều lĩnh dọc các tuyến đường ven biển. Trong một lần chạy tốc độ cao, xe đã bị cảnh sát chặn lại và tạm giữ.

Theo quy định tại Ấn Độ, các phương tiện đăng ký tư nhân (biển số trắng) không được phép cho thuê để kinh doanh. Chỉ xe đăng ký thương mại mới được hoạt động cho thuê hợp pháp. Nếu bị phát hiện cho thuê xe tư nhân, phương tiện có thể bị tịch thu, chủ xe bị phạt nặng, thậm chí bị hủy đăng ký bởi cơ quan quản lý giao thông.

Thực tế, tại Goa vẫn tồn tại nhiều công ty cho thuê xe sử dụng xe đăng ký tư nhân nhằm giảm chi phí. Dù lực lượng chức năng thường xuyên mở các đợt kiểm tra, xử lý, song sau một thời gian, hoạt động cho thuê “chui” này lại tiếp diễn.

Theo Cartoq

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!