Theo hình ảnh được chia sẻ, vụ việc xảy ra tại khu Greater Kailash 1, một khu dân cư cao cấp ở thủ đô Delhi. Trong đoạn clip, chiếc Tata Harrier EV màu trắng nằm chễm chệ trên nắp ca-pô phía trước của một chiếc Mercedes-Benz E-Class màu bạc, khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Đoạn video ghi lại vụ tai nạn được đăng tải trên YouTube bởi kênh Anand Car Care 4U. Qua quan sát, bánh sau của Harrier EV nằm trên phần nắp ca-pô phía trước bên phải của chiếc sedan hạng sang. Điều đáng chú ý là cả hai xe đều không bị hư hỏng quá nghiêm trọng. Mercedes-Benz E-Class chỉ bị móp nhẹ ở góc trước bên phải, trong khi Tata Harrier EV gần như không có dấu hiệu hư hại rõ ràng.

Hiện chưa có thông tin chính thức từ cơ quan chức năng về nguyên nhân cụ thể. Tuy nhiên, giới quan sát đưa ra hai khả năng có thể dẫn đến tình huống khó tin này.

Ở kịch bản thứ nhất, tài xế điều khiển Tata Harrier EV có thể đã mất kiểm soát khi vận hành xe. Harrier EV là mẫu SUV điện có công suất lớn, ngay cả phiên bản tiêu chuẩn cũng đạt khoảng 235 mã lực và mô-men xoắn 315 Nm. Với những tài xế chưa quen xe điện hiệu năng cao, chỉ một cú đạp ga không đúng thời điểm cũng có thể khiến xe chồm lên và mất kiểm soát, đặc biệt khi chiếc Mercedes-Benz đang di chuyển ở làn bên trái.

Kịch bản thứ hai cho rằng tài xế Harrier EV đang thực hiện một pha rẽ trái, trong khi chiếc Mercedes-Benz E-Class di chuyển với tốc độ cao và lao vào khu vực phía trước bên trái của SUV. Do Harrier EV có khoảng sáng gầm lớn, còn E-Class là sedan gầm thấp, nên chiếc SUV đã “leo” thẳng lên nắp ca-pô của xe sang.

Dù nguyên nhân thực sự vẫn chưa được xác định, vụ việc một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của việc tập trung khi tham gia giao thông. Nhiều tai nạn đáng tiếc xảy ra chỉ vì tài xế mất tập trung, sử dụng điện thoại hoặc không quan sát kỹ xung quanh. Dù lái xe gì, việc giữ sự chú ý tuyệt đối trên đường vẫn là yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn cho bản thân và người khác.

Theo Cartoq

