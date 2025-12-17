Theo thông tin từ cảnh sát, vụ việc xảy ra vào khoảng 4h44 sáng tại khu vực Seaford, gần lối ra số 4 trên tuyến Route 135. Sĩ quan ngoài giờ làm nhiệm vụ của hạt Nassau, được xác định là Dominick Milazzo (31 tuổi), đã điều khiển xe cá nhân là một chiếc Ford Bronco đời 2024 đi ngược chiều trên làn đường hướng Nam nhưng lại chạy về hướng Bắc.

Hậu quả, chiếc Ford Bronco đã đâm trực diện vào một xe chở rác đang lưu thông đúng làn. Sau vụ va chạm, Milazzo bị bắt giữ ngay tại hiện trường và bị cáo buộc lái xe trong tình trạng say rượu (DWI).

Cảnh sát Mỹ say rượu lái xe ngược chiều, đâm trực diện xe chở rác. Ảnh minh họa.

Viên cảnh sát này được đưa tới bệnh viện địa phương để điều trị các vết thương nhẹ và sẽ bị triệu tập ra hầu tòa sau khi tình trạng sức khỏe ổn định. Ba người ngồi trên xe chở rác cũng được đưa đi cấp cứu và may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Theo giới chức địa phương, việc lái xe ngược chiều cho thấy nồng độ cồn trong máu của tài xế nhiều khả năng đã vượt xa mức cho phép 0,08%. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, và các thông tin chi tiết hơn, bao gồm nồng độ cồn cụ thể của tài xế, có thể sẽ được công bố trong thời gian tới.

Vụ tai nạn đang gây xôn xao dư luận Mỹ, đặc biệt khi người gây ra sự việc lại là một sĩ quan cảnh sát, lực lượng vốn được kỳ vọng phải gương mẫu trong việc chấp hành luật giao thông.

Theo Motorbiscuit

