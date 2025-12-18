Ngày 18/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa phối hợp cùng Công an xã Mỹ Hiệp bắt giữ Triệu Văn An (ngụ địa phương) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bị can Triệu Văn An. Ảnh: CACC

Theo điều tra, tháng 11/2023, An làm quen với bé gái (sinh năm 2010, trú tại xã Mỹ Hiệp) qua mạng xã hội. Trong thời gian quen biết, thanh niên này thường xuyên chở nạn nhân đi chơi. Cơ quan công an xác định An đã hai lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục khi nạn nhân chưa đủ 13 tuổi.

Sự việc sau đó bị gia đình bé gái phát hiện và trình báo cơ quan chức năng.

Dựa trên kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Triệu Văn An. Tuy nhiên, do An đã bỏ trốn khỏi địa phương, công an tỉnh đã phát lệnh truy nã.

Sau quá trình truy vết, chiều 17/12, các trinh sát đã phát hiện, bắt giữ An khi đối tượng đang lẩn trốn.