Nguyễn Hoàng Anh Tuấn bị công an bắt tạm giam sau khi dùng súng bắn đạn cao su nổ 3 phát vào người có mâu thuẫn nợ nần trên đường ở Đồng Nai.

Ngày 6/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (26 tuổi, ngụ khu phố Quảng Biên, phường Trảng Bom) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Anh Tuấn. Ảnh: A.X

Theo điều tra ban đầu, trước đó Tuấn vay của anh Trần Khắc N. (34 tuổi, ngụ phường Trảng Bom) khoảng 20 triệu đồng. Do chậm trả nợ, giữa hai người nhiều lần xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, Tuấn lên mạng xã hội đặt mua một khẩu súng bắn đạn cao su cùng 5 viên đạn với giá 5 triệu đồng để mang theo người.

Đến sáng 29/8/2025, Tuấn điều khiển xe máy trên đường Quảng Tiến 18, phường Trảng Bom. Khi phát hiện anh N. chạy xe phía sau, Tuấn bất ngờ rút khẩu súng được giấu trong túi đeo chéo trước ngực, quay lại bắn liên tiếp 3 phát về phía anh N.

Vụ nổ súng khiến anh N. bị thương ở ngực trái và bắp tay phải, tỷ lệ thương tật được xác định là 4%. Sau khi gây án, Tuấn nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Đến ngày 13/3, anh N. có đơn yêu cầu cơ quan chức năng khởi tố vụ án hình sự.

Quá trình điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Trảng Bom xác định và bắt giữ Tuấn. Tại cơ quan công an, Tuấn thừa nhận hành vi của mình.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.