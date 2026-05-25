Theo thông báo, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phối hợp với Công an TPHCM đã bắt giữ 2 nghi phạm liên quan vụ nổ súng vào nhóm người nước ngoài, khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương tại phường Bến Thành, TPHCM, tối 21/5.

Hiện công an chưa công bố danh tính các nghi phạm cũng như nguyên nhân vụ việc do đang tiếp tục mở rộng điều tra. Vụ án có yếu tố người nước ngoài nên nhiều thông tin chưa được tiết lộ.

Công an phong tỏa hiện trường vụ nổ súng ở TPHCM tối 21/5. Ảnh: A.D

Trước đó, tối 21/5, tại vỉa hè trên địa bàn phường Bến Thành xảy ra vụ nổ súng khiến 2 người nước ngoài thương vong, trong đó 1 người tử vong và 1 người bị thương. Sau khi gây án, 2 nghi phạm là người nước ngoài đã rời khỏi hiện trường.

Ngay sau vụ việc, Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an vào cuộc điều tra, truy xét. Qua xác minh, công an xác định 2 nghi phạm đón taxi di chuyển về hướng tỉnh Tây Ninh, sau đó xuống xe tại khu vực phường Trảng Bàng rồi mất dấu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã truy vết và bắt giữ được 2 đối tượng.