Ngày 24/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bắt khẩn cấp 9 đối tượng mang hung khí nguy hiểm tham gia vụ hỗn chiến trong đêm.

Liên quan đến vụ án này, 8 đối tượng chưa đủ 18 tuổi được gia đình bảo lãnh tại ngoại; 2 người đang điều trị tại bệnh viện chờ xử lý sau.

Các đối tượng cùng tang vật. Ảnh: SĐ

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phạm Văn Tùng (16 tuổi) và Hồ Viết Huy (20 tuổi, cùng trú tại xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk) có mâu thuẫn với nhau từ trước.

Khoảng 21h ngày 19/6, Tùng và Huy nhắn tin qua mạng xã hội hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Đến 1h ngày 20/6, Tùng và Huy rủ thêm hàng chục đối tượng mang theo nhiều loại hung khí nguy hiểm đến bờ đập thuộc thôn 1, xã Ea Drăng, để đánh nhau.

Tại đây, hai nhóm cầm dao rựa, nỏ bắn đạn bi, gạch đá lao vào hỗn chiến. Hậu quả, 2 người trong nhóm của Tùng bị chém trọng thương, phải nhập viện cấp cứu.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Ea Drăng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vào cuộc xác minh, điều tra.

Cơ quan công an đã nhanh chóng làm rõ, bắt giữ các đối tượng liên quan, đồng thời thu giữ tang vật gồm 10 con dao các loại và 1 nỏ bắn đạn bi sắt.