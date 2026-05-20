Ngày 20/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan vụ hỗn chiến bằng hung khí, rượt đuổi và đánh nhau gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Hiện trường vụ hỗn chiến giữa phố. Ảnh: A.X

Trước đó, khoảng 22h15 ngày 19/5, cơ quan chức năng nhận tin báo của người dân về việc hai nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí rượt đuổi, hỗn chiến trên đường Võ Thị Sáu, phường Trấn Biên.

Ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Trấn Biên và Phòng Kỹ thuật hình sự triển khai lực lượng truy xét các đối tượng liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa Trần Thanh Nhật Phát (SN 2009, ngụ phường Trảng Dài) và Nông Chính Thống (SN 2006, ngụ xã Tân Thành). Hai bên sau đó lời qua tiếng lại, thách thức nhau trên Facebook rồi dẫn đến vụ hỗn chiến.

Nhóm đối tượng của Trần Thanh Nhật Phát tại cơ quan công an. Ảnh: A.X

Khoảng 22h cùng ngày, biết nhóm của Phát đang có mặt tại một quán trà sữa trên đường Võ Thị Sáu (khu phố Thống Nhất, phường Trấn Biên), nhóm của Thống đi trên 3 xe máy, mang theo dao tự chế tìm đến để giải quyết mâu thuẫn.

Khi gặp nhau, hai nhóm xảy ra xô xát. Nhóm của Phát dùng ghế trong quán chống trả, sau đó cả hai rượt đuổi nhau ra giữa đường tiếp tục hỗn chiến, gây náo loạn khu vực, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Đến nay, công an đã bắt giữ 7 đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời tiếp tục truy bắt những người liên quan đang bỏ trốn.

Lực lượng chức năng kêu gọi các đối tượng sớm ra đầu thú, hợp tác điều tra để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.