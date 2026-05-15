Ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đang điều tra vụ án “Giết người” xảy ra tại khu vực Đại Thành, phường Mỹ Xuyên.

Nạn nhân tử vong được xác định là ông Thạch Ngọc Hiền (43 tuổi, ngụ phường Mỹ Xuyên). Ngoài ra, vụ việc còn khiến Thạch Hồng Đức (34 tuổi), Trịnh Thanh Trung (46 tuổi) và Trịnh Thanh Truyền (36 tuổi) bị thương. Riêng Quách Phú Thịnh (20 tuổi) được xác định là người có liên quan đến vụ án.

Cơ quan điều tra lấy lời khai đối với Trịnh Thanh Trung. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18h50 ngày 11/5, sau khi nhậu xong, Trịnh Thanh Trung đến nhà ông Thạch Ngọc Hiền để giải quyết mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc.

Trong lúc nói chuyện, hai bên xảy ra cự cãi rồi dẫn đến xô xát. Dù được can ngăn, vụ việc tiếp tục diễn biến phức tạp khi nhiều người tham gia, sử dụng dao và hung khí lao vào hỗn chiến.

Trong lúc hỗn chiến, ông Hiền bị đâm nhiều nhát vào tay, bụng và vùng háng bên phải. Dù được đưa đi cấp cứu, nạn nhân đã tử vong do mất máu cấp.

Ngoài ông Hiền, một số người liên quan cũng bị thương và được đưa đến bệnh viện điều trị. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã phong tỏa, bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai những người liên quan để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.