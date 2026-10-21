Liên quan vụ nam sinh hành hung cô giáo ngay trong lớp học tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Hà Nội), cơ quan công an đã bắt khẩn cấp nam sinh để điều tra, làm rõ. Theo lãnh đạo địa phương, nam sinh này có học võ.

Trao đổi với PV VietNamNet, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết cơ quan công an đã bắt khẩn cấp nam sinh có hành vi đấm cô giáo.

Hình ảnh cắt từ clip

Trong khi đó, ông Nguyễn Nam Hà, Bí thư Đảng ủy xã Nội Bài (Hà Nội), thông tin cơ quan công an đang tạm giữ nam sinh để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Theo ông Hà, nam sinh này có học võ. Trong lúc kiểm tra bài cũ, nam sinh không giữ được bình tĩnh nên có hành động bột phát, đấm cô giáo. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

Trước đó, tối 20/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh hành hung giáo viên ngay trong lớp học, khiến nhiều người bức xúc.

Theo hình ảnh trong clip, khi cô giáo đang đứng trên bục giảng, một nam sinh bất ngờ lao tới, dùng tay đấm vào đầu nữ giáo viên. Phát hiện sự việc, nhiều học sinh trong lớp lập tức chạy lên can ngăn.

Lãnh đạo nhà trường xác nhận sự việc xảy ra vào khoảng gần 11h ngày 19/10, trong tiết học Toán. Ngay sau đó, nhà trường làm việc với cơ quan công an để phối hợp giải quyết, đồng thời báo cáo sự việc với Sở GD-ĐT Hà Nội.

Về tình hình của nữ giáo viên, đại diện nhà trường cho biết sức khỏe và tinh thần của cô hiện đã ổn định. Cô đang nghỉ ngơi tại nhà và dự kiến có thể trở lại trường làm việc trong vài ngày tới.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, cho biết Sở đã nắm được thông tin về sự việc xảy ra tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi.

Theo ông Hiền, trong sáng 21/10, ông sẽ cùng đoàn công tác của Sở trực tiếp đến trường để nắm bắt tình hình, xác minh các nội dung liên quan. Sở GD-ĐT Hà Nội cũng dự kiến ban hành văn bản thông tin về vụ việc trong ngày.