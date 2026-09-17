Ngày 17/9, Công an TP Quảng Ninh cho biết vừa ra các quyết định tố tụng đối với Phạm Văn Trường (SN 1985, trú xã An Lão, TP Hải Phòng) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Phạm Văn Trường đe dọa, hành hung nam thanh niên. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, khoảng 14h ngày 5/9, trên hội nhóm Facebook “Tôi s2 Uông Bí” đăng tải bài viết kèm video ghi lại cảnh một người đàn ông dùng vật nghi là dao đe dọa, đánh một nam thanh niên tại khu vực gần cổng bệnh viện thuộc phường Uông Bí.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Uông Bí đã khẩn trương xác minh, xác định vụ việc xảy ra khoảng 13h43 cùng ngày trên vỉa hè gần cổng bệnh viện thuộc khu Thanh Sơn 1.

Đến ngày 6/9, lực lượng công an đã bắt giữ được Phạm Văn Trường.

Đối tượng Phạm Văn Trường tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Quảng Ninh

Công an TP Quảng Ninh cũng thông tin về một vụ việc gây rối trật tự công cộng khác xảy ra vào ngày 7/7, tại phường Đông Mai. Theo đó, 2 nam thanh niên đi xe máy bị nhóm 7 người đi trên 3 xe máy khác chặn đường, hành hung, dùng kiếm đe dọa, chém hư hỏng xe và chiếm đoạt biển kiểm soát rồi rời khỏi hiện trường.

Khoảng 24 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Quảng Ninh đã xác định, truy bắt và tạm giữ toàn bộ 7 đối tượng.

Ngày 14/7, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can. Trong đó, 4 bị can bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”, 3 bị can bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Cướp tài sản”.

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