Ngày 30/9, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở, nơi làm việc của bà Phạm Thị Minh Lý (51 tuổi, trú xã Bình Sơn, Quảng Ngãi, Giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, trong thời gian điều hành Công ty TNHH Lý Tuấn, bà Minh Lý bị cáo buộc đã lợi dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn.

Bị can Phạm Thị Minh Lý tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 28/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận tin báo về việc phát hiện công ty Lý Tuấn có hành vi bốc xúc, vận chuyển đất, đá của nhà nước ra khỏi bãi tập kết Phi Long (xã Vạn Tường, Quảng Ngãi) khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Quá trình điều tra xác định, từ ngày 8-15/7, lợi dụng việc đất, đá của nhà nước chứa trong bãi tập kết Phi Long do Công ty Lý Tuấn thuê, bà Lý đã chỉ đạo nhân viên điều khiển xe tải, máy xúc đến bốc xúc, vận chuyển hàng nghìn khối đá hộc để bán cho nhiều công ty, thu về hàng trăm triệu đồng, dù biết số đất, đá này không thuộc sở hữu của doanh nghiệp mình.

Công ty TNHH Lý Tuấn được biết đến là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, vận tải, từng khá nổi tiếng ở Quảng Ngãi.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.