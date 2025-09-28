Ngày 28/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ngọc Phương (kế toán thu phí thuộc Phòng Tài chính kế toán Bệnh viện đa khoa Đồng Nai) để điều tra về hành vi Tham ô tài sản.

Công an đọc lệnh bắt Lê Ngọc Phương để tạm giam. Ảnh: A.X

Theo điều tra ban đầu, từ 14/9/2023 đến 22/3/2024, Phương được ông Ngô Đức Tuấn, Giám đốc bệnh viện và Trưởng phòng Tài chính kế toán Phạm Minh Thắng phân công thực hiện nhiệm vụ thanh toán, thu viện phí, tạm ứng của bệnh nhân để nộp về bệnh viện.

Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, Phương đã lợi dụng vị trí được giao, không nộp số tiền tạm ứng viện phí nội trú của 198 bệnh nhân mà chiếm đoạt cho bản thân. Tổng số tiền chiếm đoạt hơn 784 triệu đồng.

Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT đã khám xét chỗ ở của Phương, thu thập thêm tài liệu, chứng cứ để phục vụ điều tra.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.