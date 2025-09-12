“Qua trích xuất camera, chúng tôi xác định được biển số xe của tài xế. Ngay sau đó, bến xe đã chuyển thông tin cho Công an tỉnh Phú Thọ. Hiện cơ quan chức năng đang đưa tài xế đến nhà nạn nhân để đối chất”, ông Hòa cho biết. Được biết, đối tượng này thường xuyên xuất hiện quanh khu vực Bến xe Mỹ Đình.

Chiếc xe chở bà Bùi Thị Ly. Ảnh: N.Hòa

Như VietNamNet đã đưa tin, vào chiều 11/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ lớn tuổi kể lại việc bị tài xế taxi ép trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường chỉ khoảng 70km.

Người phụ nữ trong đoạn clip là bà Bùi Thị Ly (60 tuổi, dân tộc Mường, quê tại xã Mường Đồng, tỉnh Phú Thọ).

Bà Ly cho biết, bà bắt xe từ Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) về gần khu vực Bến xe Hòa Bình (Phú Thọ). Tuy nhiên, thay vì được đưa về đúng nơi với mức chi phí hợp lý, bà bị yêu cầu trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường trên.

Đoạn clip do anh Mào A Ly (32 tuổi, trú tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) ghi lại, kèm dòng chia sẻ: “70km mà lấy 2,5 triệu đồng, thật không hiểu nổi. Nhìn bà ấy khóc mà tôi không cầm lòng được, chỉ biết quay clip để lên án và mong cơ quan công an sớm tìm ra người này”.

Để hạn chế tái diễn tình trạng tương tự, lãnh đạo bến xe Mỹ Đình khuyến cáo hành khách đi các tuyến đường dài nên mua vé trực tiếp tại bến.

Ông Trần Ngọc Hòa cho biết, Công ty quản lý bến xe Hà Nội đã ký hợp đồng với một số hãng taxi, xe ôm để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách ngay trong khuôn viên bến, giúp tránh tình trạng bị “chặt chém”. Ngoài ra, bến xe cũng công bố số điện thoại hotline với nhân viên trực 24/24, hỗ trợ khi hành khách cần.