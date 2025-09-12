Trưa cùng ngày, tài xế đã chủ động tìm đến nhà bà Ly để xin lỗi và khắc phục hậu quả. Tại đây, người này thừa nhận toàn bộ hành vi, cam kết hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt.

Trước sự chứng kiến của gia đình nạn nhân và chính quyền địa phương, tài xế buộc phải viết biên bản sự việc làm căn cứ xử lý.

Chia sẻ với PV VietNamNet, bà Ly cho biết: “Gia đình tôi không muốn kiện cáo, chỉ mong anh ta trả lại số tiền đã lấy. Tuy nhiên, hành vi như vậy là không thể chấp nhận, cần được làm rõ nên chúng tôi đã đưa anh ta đến công an”.

Khu vực lực lượng chức năng dựng lại hiện trường. Ảnh: A Ly

Đại diện Công an phường Hòa Bình (Phú Thọ) xác nhận đang làm việc với tài xế, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Lực lượng chức năng cũng dựng lại hiện trường vụ việc để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, chiều 11/9, mạng xã hội dậy sóng trước đoạn clip ghi lại cảnh bà Ly bật khóc nức nở kể lại việc bị tài xế “chặt chém”.

Theo lời kể, bà bắt xe từ bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) để về gần bến xe Hòa Bình (Phú Thọ). Tuy nhiên, tài xế không chở đến đúng điểm mà còn cho xe chạy quá, khóa cửa, rồi ép bà phải trả 3,5 triệu đồng. Sau nhiều lần van xin, bà mới được “giảm giá” xuống 2,5 triệu đồng và thả xuống xe.

Người đàn ông lái xe taxi tại nhà bà Ly. Ảnh: A Ly

Đoạn clip do anh Mào A Ly (32 tuổi, trú tại phường Hòa Bình, Phú Thọ) ghi lại đã khiến cộng đồng mạng bức xúc. Ngay sau khi sự việc lan truyền, Công an phường Hòa Bình khẩn trương vào cuộc, trích xuất camera an ninh trong khu vực để làm rõ.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.