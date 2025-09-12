Tại nhà riêng, người này thừa nhận toàn bộ hành vi, cam kết hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt. Trước sự chứng kiến của gia đình bà Ly và chính quyền địa phương, tài xế đã buộc phải viết biên bản sự việc để làm căn cứ xử lý.

Trao đổi với PV VietNamNet, bà Ly xác nhận: “Tôi cùng gia đình đã đưa anh ta đến cơ quan công an để làm rõ vụ việc. Gia đình tôi không có ý định kiện cáo, chỉ mong anh ấy trả lại tiền. Nhưng hành vi như vậy thì phải được làm rõ, nên chúng tôi mới đưa đến công an”.

Đại diện Công an phường Hòa Bình (Phú Thọ) cũng xác nhận đang làm việc với người lái xe. Hiện, cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Trước đó, chiều 11/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh bà Ly bật khóc nức nở kể lại việc bị tài xế taxi "chặt chém". Theo nội dung clip, bà bắt xe từ bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) để về gần bến xe Hòa Bình (Phú Thọ). Tuy nhiên, thay vì đưa đến đúng điểm với giá hợp lý, tài xế đã cho xe chạy quá điểm, khóa cửa xe và đòi 3,5 triệu đồng.

Sau khi bà Ly van xin, người này mới “giảm giá” xuống còn 2,5 triệu đồng và ép bà phải trả rồi mới cho xuống xe.

Đoạn clip do anh Mào A Ly (32 tuổi, trú tại phường Hòa Bình, Phú Thọ) ghi lại, chia sẻ trên mạng xã hội: “70km mà lấy 2,5 triệu đồng, thật không hiểu nổi. Nhìn bà ấy khóc mà tôi không cầm lòng được, chỉ biết quay clip để lên án và mong công an sớm tìm ra người này".

Bà Ly khóc nức nở kể lại vụ việc. Ảnh cắt từ clip

Bà Ly là người dân tộc Mường, sống trong cảnh nghèo khó, chồng bệnh tật triền miên. Để có tiền mua thuốc cho chồng, bà xuống Hà Nội làm thuê rửa bát tại một quán ăn, thu nhập chỉ 6 triệu đồng/tháng.

Ngay sau khi sự việc được lan truyền, Công an phường Hòa Bình đã tiếp nhận trình báo của bà Ly, đồng thời rà soát hệ thống camera an ninh trong khu vực.

Dù việc xác minh gặp khó khăn do bà quá hoảng sợ nên không nhớ rõ biển số xe nhưng đến nay, danh tính tài xế đã được làm rõ và đưa về làm việc.