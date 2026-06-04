Ngày 4/6, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Chu Hữu Kiên Sơn (34 tuổi, trú phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên), Lê Công Tú (33 tuổi) và Bùi Anh Tuấn (33 tuổi, cùng trú xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về tội ''Buôn bán hàng giả''.

3 đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện các đối tượng sử dụng Facebook, website và hình thức giao hàng thu tiền hộ (COD) để quảng cáo, rao bán điện thoại Samsung Galaxy S23 Ultra giả.

Các đối tượng này đưa ra những lời quảng cáo với các nội dung như “hàng chính hãng”, “giảm giá 70%”, “bảo hành 12 tháng” nhằm tạo lòng tin, đánh lừa người tiêu dùng.

Lượng lớn điện thoại giả mạo nhãn hiệu Samsung bị thu giữ. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nhóm đối tượng đã bán hơn 1.000 điện thoại Samsung Galaxy S23 Ultra giả cho khách hàng tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Quá trình khám xét, cơ quan điều tra thu giữ 469 điện thoại giả cùng số lượng lớn phụ kiện, vỏ hộp, thẻ bảo hành giả và nhiều tài liệu liên quan.

Kết quả giám định cho thấy toàn bộ số điện thoại trên là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Samsung được bảo hộ tại Việt Nam.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.