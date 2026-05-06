Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) vừa triệt phá đường dây lừa đảo, tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh không hợp pháp với quy mô đặc biệt lớn.

Các đối tượng núp dưới vỏ bọc Học viện Bright Online LLC/Bright Online LLC Academy đã câu kết với người nước ngoài để tổ chức thi trực tuyến và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo Khung tham chiếu châu Âu (CEFR) dù chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

Trong đó, Đỗ Văn Mạnh (44 tuổi, còn gọi là Đỗ Mạnh Dũng, trú tại Hà Nội) - Chủ tịch Hội đồng Viện Khoa học quản lý giáo dục (IEMS) được xác định là đối tượng cầm đầu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động.

Đối tượng Đỗ Văn Mạnh. Ảnh: CAND

Để tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo CEFR, Mạnh đã câu kết với một số người nước ngoài chuyển đổi nền tảng học, thi ngoại ngữ trực tuyến thành tổ chức giáo dục có tên Bright Online LLC Academy.

Toàn bộ phôi chứng chỉ, con dấu nổi, chữ ký của người đứng đầu tổ chức này đều được đặt làm tại Việt Nam theo chỉ đạo của Mạnh nhằm hợp thức hóa chứng chỉ giả.

Dưới vỏ bọc tổ chức quốc tế, các đối tượng đã tổ chức hơn 120 kỳ thi, thu hút trên 80.000 người tham gia; mỗi trường hợp phải nộp từ 2-18 triệu đồng, tổng số tiền thu lợi bất chính gần 200 tỷ đồng.

Căn cứ hành vi phạm tội của các đối tượng, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Văn Mạnh; Đặng Thị Huyền (SN 1996, trú TP Hà Nội, nhân viên IEMS); Jayaprakash Ethamukkalam (SN 1986, quốc tịch Ấn Độ, hiện ở tại Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam Đỗ Văn Mạnh. Ảnh: CAND

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, việc triệt phá đường dây này không chỉ ngăn chặn hành vi lừa đảo quy mô lớn mà còn góp phần chấn chỉnh hoạt động đào tạo, cấp chứng chỉ ngoại ngữ.