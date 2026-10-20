Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người đàn ông dùng vật giống dao đâm liên tiếp vào người ngồi trong ô tô tại phố Bắc Cầu, Hà Nội. Công an đang xác minh, làm rõ vụ việc.

Chiều 20/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông cầm vật giống dao, liên tục tấn công người ngồi bên trong ô tô giữa phố, khiến nhiều người bàng hoàng.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Cắt từ clip

Theo nội dung clip, người đàn ông để xe máy ngã chắn trước đầu ô tô, sau đó cầm một vật giống con dao dài khoảng 20cm, đâm liên tiếp vào người ngồi bên trong xe.

Nạn nhân liên tục la hét, kêu cứu nhưng người đàn ông vẫn không dừng tay. Chỉ đến khi người bên trong xe không còn phản kháng, người này mới dừng lại, dựng xe máy lên rồi rời khỏi hiện trường.

Đáng chú ý, trong clip, một số người đi ngang qua và người dân trong khu vực chứng kiến sự việc nhưng chưa thấy ai trực tiếp can ngăn.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại phố Bắc Cầu, phường Bồ Đề, TP Hà Nội, vào chiều cùng ngày.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Bồ Đề xác nhận vụ việc, đồng thời cho biết lực lượng công an đang có mặt tại hiện trường để xác minh, điều tra và làm rõ các tình tiết liên quan.