Bị chia tay và tìm cách trả thù gia đình bạn gái cũ

Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh (TP Đồng Nai) khiến 3 mẹ con chị H.T.M. (36 tuổi) cùng hai con nhỏ tử vong đã để lại nỗi đau và ám ảnh khôn nguôi đối với người thân, hàng xóm và đồng nghiệp.

Theo điều tra ban đầu, trước khi xảy ra vụ án, Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) có ý định trả thù gia đình bạn gái cũ là Đ.T.P.A. (17 tuổi, ngụ ấp Bùi Chu).

Nguyễn Đức Anh đã bị khởi tố và bắt tạm giam. Ảnh: CACC

Chiều 2/9, khi nhậu cùng một nhóm bạn tại phường Hố Nai, Đức Anh kể chuyện bị bạn gái đòi chia tay và nói sẽ tìm cách trả thù gia đình P.A.

Những người có mặt tại cuộc nhậu nhiều lần khuyên can, động viên Đức Anh từ bỏ ý định này.

Tuy nhiên, khoảng 22h30, sau khi cuộc nhậu kết thúc, Đức Anh nhờ một người bạn chở đến ấp Bùi Chu với lý do đi đòi khoản nợ 5 triệu đồng. Trên đường đi, Đức Anh ghé phòng trọ tại phường Hố Nai để lấy đồ.

Khi đến gần nhà bạn gái cũ, Đức Anh yêu cầu người bạn chạy xe vòng quanh để quan sát. Khi phát hiện ông Đ.V.R. (bố của P.A.) đi làm về, Đức Anh có lời lẽ thể hiện ý định muốn tiếp cận nhưng bị người đi cùng ngăn cản.

Sau đó, người bạn đã chở Đức Anh quay lại phòng trọ.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: CACC

Quay vào nhà tìm người để sát hại

Kết quả điều tra ban đầu xác định, rạng sáng 3/9, Đức Anh một mình điều khiển xe máy, mang theo hung khí tìm cách vào trong nhà bạn gái cũ. Bị ông R. phát hiện và xua đuổi, đối tượng tiếp tục di chuyển sang nhà của anh Nguyễn Viết Quang ở kế bên.

Vị trí anh Quang ngã gục cách nhà khoảng 15m. Ảnh: Hoàng Anh

Sau khi trèo qua mái nhà, Đức Anh mở cửa tầng 2 nhà anh Quang rồi đi xuống tầng trệt, Anh Quang phát hiện và tức tri hô. Hai bên xảy ra xô xát, anh Quang bị thương nặng và cố gắng chạy ra ngoài đường kêu cứu. Khi di chuyển được khoảng 15m anh Quang ngã gục.

Sau đó, Đức Anh quay vào nhà anh Quang, khóa cổng rồi tiếp tục tìm người để sát hại. Tại đây, phát hiện chị M. cùng hai con đang ngủ trong phòng đối tượng dùng dao tấn công, khiến 3 mẹ con tử vong.

Ngay sau khi gây án, Đức Anh đã bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ.

Làm việc với công an, Đức Anh khai không quen biết và không có mâu thuẫn với gia đình anh Quang.

Bàn thờ linh cữu 3 mẹ con trong vụ án mạng. Ảnh: Hoàng Anh

Anh Quang sau đó được đưa đi cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch. Ngày 5/9, thi thể ba mẹ con chị M. đã được người thân đưa về quê nhà Nghệ An để lo hậu sự.

Ngày 4/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh để điều tra về hành vi giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.