Ngày 22/10, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) cho biết, đơn vị đang điều trị cho bệnh nhi N.M.T (5 tuổi) - nạn nhân trong vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại một cơ sở kinh doanh spa ở phường An Khê, tỉnh Gia Lai.

Cụ thể, bé T. nhập viện ngày 20/10 trong tình trạng mạch quay khó bắt, phổi thở rít, bỏng da vùng đầu mặt cổ, tay chân, ngực và lưng. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị sốc giảm thể tích, bỏng xăng nhiều vị trí độ III-IV, diện tích 65%.

Ngay sau đó, ê-kíp bác sĩ Khoa Bỏng - Tạo hình phối hợp với khoa Hồi sức tích cực - Chống độc đã triển khai điều trị tích cực. Bệnh nhi được thở máy, truyền dịch, dùng kháng sinh, giảm đau và thay băng hằng ngày. Hiện tại, bé T. tỉnh, tiếp xúc được, thở máy qua nội khí quản, các chỉ số sinh tồn tạm ổn định. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhi vẫn nặng và cần được theo dõi sát sao.

Hiện trường vụ phóng hỏa khiến 2 người tử vong. Ảnh D.T

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 4h30 ngày 19/10 tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường An Khê. Nhận tin báo, Công an phường cùng Đội Cảnh sát chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn khu vực An Khê cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng tiếp cận hiện trường để khống chế đám cháy. Đến khoảng 5h40 cùng ngày, vụ cháy được dập tắt hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, ngôi nhà thuộc sở hữu của chị T.T.T.N (sinh năm 1994). Chị N. đã ly hôn với anh N.B.C, hai người có chung con gái là bé T. Sau ly hôn, chị N. có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác.

Tối 18/10, anh C. đến thăm con và có ngủ lại tại nhà chị N. Đến rạng sáng 19/10, căn nhà bất ngờ bốc cháy dữ dội. Sau vụ việc, chị N. tử vong tại chỗ, anh C. được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) điều trị nhưng sau đó cũng tử vong vì vết thương quá nặng.

Cơ quan chức năng nghi ngờ đây là vụ phóng hỏa xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.