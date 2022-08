Bất ngờ bị cứa cổ khi dự đám cưới ở Hà Nội

Trước đó, khoảng 18h ngày 17/11/2018, trong tiệc cưới được tổ chức tại nhà bà Đỗ Thị Huyền, ở Sóc Sơn, Hà Nội, giữa bị cáo Đặng Văn Nghị và anh Đặng Văn Sáng (SN 1994, ở Sóc Sơn) xảy ra lời qua tiếng lại, dẫn đến mâu thuẫn xô xát.

Bị cáo tại tỏa. Ảnh: CTV

Được mọi người can ngăn, cả hai dừng lại. Nửa tiếng sau, do còn bực tức, Nghị cầm theo dao đi đến đứng bên phải, phía sau lưng của anh Sáng và ra tay cứa cổ nạn nhân.

Bị tấn công bất ngờ, nạn nhân dùng tay giữ vết thương ở cổ và vùng bỏ chạy ra cổng, còn Nghị cầm theo con dao vừa gây án bỏ trốn.

Anh Sáng được mọi người đưa đi cấp cứu và điều trị kịp thời nên không tử vong nhưng bị tổn hại 6% sức khỏe.

Ngày 10/5, CQĐT Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Văn Nghị về tội giết người.