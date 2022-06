Tử hình kẻ giết người, phân xác giấu ở nhiều nơi tại Hà Nội

Theo cáo trạng, do cần tiền chi tiêu cá nhân, ngày 7/8/2021, Đoàn cầm cố sợi dây chuyền bạc cho anh N.T.Đ (SN 1982, ở Ứng Hòa) lấy 4 triệu đồng.

Do không có tiền chuộc lại sợi dây chuyền, bị cáo nảy sinh ý định và lên kế hoạch giết anh Đ. để cướp tài sản.

Sáng 9/8/2021, Đoàn gọi điện cho anh Đ. nói dối là muốn cầm cố xe máy Honda Airblade với giá 25 triệu đồng và lấy lại sợi dây chuyền. Tin là thật, anh Đ. đã đồng ý.

Chiều hôm đó, Đoàn giấu dao vào đống rơm cách nhà 100m với mục đích sẽ dùng làm hung khí giết anh Đ. khi anh này đến nhận xe máy cầm cố.

Bị cáo tại tòa

19h cùng ngày, Đoàn gọi điện cho anh Đ. hỏi: “Có tiền chưa anh?”, Anh Đ. đáp: “Có rồi, ra đón anh”. Gặp nhau, Đoàn bảo anh Đ. lên xe để bị cáo chở về nhà. Sau đó, Đoàn chở người đàn ông đến khu vực đã giấu dao trước đó.

Tại đây, anh Đ. đưa hơn 20 triệu đồng và dây chuyền bạc cho Đoàn. Nhận tiền, bị cáo đưa chìa khóa xe máy cho anh Đ. Trong lúc anh Đ. đi ra chỗ để xe, bị cáo lấy dao giấu trong đống rơm ra chém vào người nạn nhân.

Bị tấn công bất ngờ, anh. Đ vừa bỏ chạy vừa hô: “Cướp”. Chạy được vài bước, anh Đ. bị Đoàn tóm áo kéo lại. Bị cáo đập đầu anh Đ. xuống nền đường, dìm xuống bờ máng khiến nạn nhân tử vong.

Gây án xong, kẻ giết người kéo xác nạn nhân vào bờ, móc áo anh Đ. vào gốc cây ở bờ máng để giữ xác anh Đ. lại rồi mang xe về nhà cất.

Sau khi cho tiền vào lọ, chôn gần bờ ao trước nhà, bị cáo quay lại hiện trường để phi tang xác nạn nhân.

Theo cáo trạng, Đoàn đã lấy tấm bạt bọc kín xác anh Đ. và kéo ra mép bờ ao đến vị trí có một hố ngầm, giấu xác nạn nhân ở đó.

Sáng hôm sau, Đoàn ra chỗ giấu xác anh Đ. để kiểm tra, thấy nơi này gần đường, nhiều người qua lại, dễ bị phát hiện, bị cáo nghĩ cách giấu chỗ khác.

Đoàn nhớ ở ao trước nhà có 2 cống nước nhưng miệng cống nhỏ hơn người nạn nhân nên hung thủ đã phân xác nạn nhân rồi nhét xuống đó. Bị cáo còn giấu các mảnh thi thể nạn nhân ở nhiều vị trí khác nhau.

Về phía gia đình anh Đ., khi thấy chồng “mất tích”, vợ anh đã trình báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ứng Hòa đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, rà soát camera an ninh, phát hiện Vương Văn Đoàn là đối tượng tình nghi nên đã mời bị cáo tới trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Đoàn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

T.Nhung