Clip (Nguồn: Chi Xuyên):

Sáng 20/3, lãnh đạo UBND phường Hòa Cường (TP Đà Nẵng) cho biết, phường đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, truy tìm chủ đàn trâu chạy trên nhiều tuyến đường trung tâm thành phố, thu hút sự chú ý của người dân.

Theo đó, vào sáng sớm cùng ngày, khoảng 8 con trâu được phát hiện di chuyển trên các tuyến đường trung tâm TP Đà Nẵng. Sự xuất hiện của đàn trâu khiến nhiều người tham gia giao thông phải giảm tốc, chủ động tránh né để đảm bảo an toàn.

Hình ảnh hiếm gặp này nhanh chóng được người dân quay clip, đăng tải lên mạng xã hội.

Đàn trâu chạy qua cầu Rồng. Ảnh: Đ.N

Ghi nhận cho thấy đàn trâu di chuyển qua các tuyến đường như Phan Đăng Lưu, Bạch Đằng (thuộc phường Hòa Cường), sau đó qua cầu Rồng và chạy về hướng phường An Hải.

Lãnh đạo phường Hòa Cường cho biết, trên địa bàn không có hộ chăn nuôi trâu bò. Đây cũng không phải lần đầu xảy ra tình trạng tương tự. Trước đó từng có trường hợp trâu, bò được chăn thả tại khu đất trống trên đường Phan Đăng Lưu chạy rông vào khu vực trung tâm.

“Khả năng cao đàn trâu lần này được chăn thả từ khu vực phường khác rồi đi lạc vào trung tâm”, vị lãnh đạo nhận định.

Đến 11h cùng ngày, UBND phường An Hải cho biết đã bắt giữ được đàn trâu khi chúng chạy qua địa bàn. Hiện đàn vật nuôi đã được đưa vào bãi đất trống, chờ chủ đến xác nhận và nhận lại theo quy định.

