XEM CLIP: (Nhóm trẻ em nhảy múa dưới lòng đường Phúc La, Hà Nội)

Tối 6/2, Bộ Công an phát đi cảnh báo về hành vi “nhảy múa săn kèn”, không chỉ gây mất trật tự công cộng mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Theo Bộ Công an, ô tô tải có nhiều điểm mù, khi trẻ em đứng phía trước đầu xe, tài xế rất khó quan sát. Đáng chú ý, trong quá trình các em nô đùa, chỉ cần một va chạm, xô đẩy cũng có thể khiến các em ngã ra lòng đường.

Bên cạnh đó, việc xe tải phanh gấp hoặc đánh lái đột ngột để tránh người phía trước có thể dẫn đến tai nạn liên hoàn, ảnh hưởng đến nhiều phương tiện khác đang lưu thông.

Nhóm trẻ em nhảy múa dưới lòng đường để "săn kèn". Ảnh: BCA

Đơn cử như tại địa bàn xã Lương Thịnh (tỉnh Lào Cai), hành vi “nhảy múa săn kèn” đã diễn ra trên một số tuyến đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Trước tình trạng trên, Công an xã Lương Thịnh đã kịp thời triển khai các biện pháp ngăn chặn, đồng thời phối hợp với các trường học trên địa bàn tiến hành rà soát, xác minh những học sinh có liên quan.

Công an xã Lương Thịnh mời 27 em học sinh đến trụ sở để tuyên truyền. Ảnh: BCA

Ngày 5/2, Công an xã đã triệu tập 27 học sinh cùng phụ huynh đến trụ sở để làm việc, làm rõ hành vi vi phạm và trách nhiệm của các bên liên quan.

Tại buổi làm việc, lực lượng công an đã tổ chức tuyên truyền, phân tích cụ thể những nguy hiểm, rủi ro khi đùa giỡn, tụ tập trước đầu xe tải.

Đồng thời, Công an xã yêu cầu các em học sinh tham gia lao động công ích tại địa phương nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng, tổ chức cho học sinh và phụ huynh ký cam kết không tái phạm, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Đáng chú ý, đây không phải là địa phương đầu tiên vào cuộc cảnh báo, xử lý tình trạng trẻ em ra đường “nhảy múa săn kèn”.

Trước đó, ngày 2/2, Công an xã Phong Nha (tỉnh Quảng Trị) cũng đã mời 23 học sinh THCS cùng phụ huynh đến làm việc sau khi phát hiện các em ra đường nhảy múa theo tiếng còi xe tải, quay clip đăng tải lên mạng xã hội.

Tại buổi làm việc, lực lượng công an đã phân tích, giải thích để các em học sinh và gia đình nhận thức rõ sự nguy hiểm của hành vi ra đường nhảy múa, gây mất trật tự, an toàn giao thông. Các học sinh và phụ huynh sau đó đã cam kết không tái diễn hành vi tương tự.

Một nhóm trẻ em "săn kèn" trên đường Phúc La (Hà Nội). Ảnh: Đình Hiếu

Còn theo ghi nhận của PV VietNamNet, tình trạng các nhóm trẻ em đứng dưới lòng đường để nhảy múa "săn kèn" đang diễn ra trên nhiều tuyến đường từ quốc lộ đến đường trong đô thị. Thậm chí, có những nhóm trẻ em tụ tập ở khu vực hàng rào, dải phân cách của cao tốc để "săn kèn".

"Săn kèn" hay "chích kèn" là một trào lưu đang thịnh hành trên mạng xã hội TikTok. Trong đó, trẻ em đứng nhảy múa trên đường, ra tín hiệu cho các tài xế sử dụng còi hơi bấm một hồi dài, nhiều hồi liên tiếp hoặc còi kêu theo bản nhạc.