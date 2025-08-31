So với cùng kỳ năm 2024 (ngày nghỉ thứ hai dịp lễ 2/9), cả nước giảm 25 vụ tai nạn, giảm 18 người chết và 12 người bị thương.

Cũng trong ngày, lực lượng CSGT công an các đơn vị, địa phương đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 9.452 trường hợp vi phạm; phạt tiền 25,4 tỷ đồng; tạm giữ 37 xe ô tô, 2.472 xe mô tô, 90 phương tiện khác; tước 391 giấy phép lái xe (GPLX) các loại và trừ điểm GPLX 1.208 trường hợp.

Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 cả nước có 9.452 trường hợp vi phạm an toàn giao thông. Ảnh: Đình Hiếu

Trong đó, có 1.978 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 2.103 trường hợp vi phạm tốc độ, 59 trường hợp chở hàng quá tải trọng, 27 trường hợp vi phạm quá khổ giới hạn, 71 trường hợp chở quá số người quy định và 7 trường hợp vi phạm ma túy.

Ở lĩnh vực đường sắt, phát hiện và xử lý 2 trường hợp vi phạm, phạt tiền 1 triệu đồng; giao thông đường thủy phát hiện 198 trường hợp vi phạm, xử phạt 235 triệu đồng.