Thông báo phạt nguội vi phạm giao thông đôi khi có sự nhầm lẫn do hệ thống camera AI nhận diện sai màu biển. Tuy nhiên, tình huống nhầm lẫn mới đây đối với chiếc ô tô biển số 90A-000.46 lại khiến cả cộng đồng chơi xe sốt xình xịch, khi thông báo của Bộ Công an nêu rõ, chiếc xe mang nhãn hiệu Bugatti.

Đây là thương hiệu siêu xe đỉnh cao số 1 thế giới luôn có giá triệu USD, chỉ sản xuất giới hạn vài trăm chiếc trên toàn cầu. Tại Việt Nam, giới chơi xe ghi nhận chỉ có duy nhất ông trùm cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên sở hữu 1 chiếc - Bugatti Veyron 16.4 đời 2007 mang biển 51A-289.88. Giá trị của chiếc xe là khoảng 50 tỷ đồng.

Bugatti Veyron 16.4 đời 2007 mang biển 51A-289.88 của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Ảnh: Tiến Dũng

Trước đó, VietNamNet cũng đã thông tin, Cục Đăng kiểm Việt Nam xác nhận, ngoài chiếc trên, Việt Nam chưa có chiếc siêu xe Bugatti thứ hai.

Vậy chiếc xe suýt bị phạt oan lỗi tốc độ thực chất là xe gì?

Theo nguồn tin riêng của VietNamNet, đây là mẫu xe lạ ít người biết mang nhãn hiệu BYD F0, sản xuất năm 2010 tại Trung Quốc. Chiếc xe trong vụ việc đăng ký năm 2011 màu đỏ và hiện, vẫn lưu thông với biển số tỉnh Hà Nam.

Mẫu BYD F0 là mẫu xe BYD đầu tiên vào Việt Nam từ năm 2010. Ảnh: Wikipedia

Nhiều người biết đến hiện nay BYD là hãng xe lớn nhất Trung Quốc, đứng số 1 thế giới về doanh số xe điện và mới chính thức vào Việt Nam từ cuối năm 2024. Các mẫu xe hướng tới khách hàng phổ thông với mức giá thấp nhất là 659 triệu đồng.

Ít ai biết rằng, thương hiệu BYD đã từng vào Việt Nam từ rất sớm, năm 2010 thông qua nhà phân phối tư nhân - Công ty CP FAuto. Mẫu BYD F0 chính là 1 trong 2 mẫu xe (cùng với BYD F3R) đầu tiên gia nhập thị trường Việt Nam.

Khoang nội thất của mẫu BYD F0 năm 2011. Ảnh: Theo FB Hoài Nhi/Hội mua bán trao đổi xe ô tô cũ

Mẫu xe thuộc phân khúc hatchback cỡ nhỏ, cạnh tranh với KIA Morning và Chevrolet Spark.

BYD F0 có chiều dài 3.460mm, rộng 1.618mm và cao 1.465mm. Xe sử dụng động cơ xăng 3 xi-lanh dung tích 1.0L, công suất 67 mã lực, mô-men xoắn 90 Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp. Phiên bản cao có ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD và hai túi khí phía trước.

Năm 2011, mẫu xe có giá bán 252 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn và 282 triệu đồng cho bản cao cấp. Trong đó, bản F0 tiêu chuẩn rẻ hơn khoảng 42 triệu đồng so với bản số sàn thấp nhất của KIA Morning.

Một chiếc BYD F0 được rao bán với giá 65 triệu vào năm 2024. Ảnh: Theo FB Hoài Nhi/Hội mua bán trao đổi xe ô tô cũ

Tuy nhiên, các mẫu xe giá rẻ BYD vấp phải một loạt rào cản lớn. Nổi bật nhất là tâm lý nghi ngại của người tiêu dùng sau hệ quả từ làn sóng xe máy Tàu kém chất lượng trước đó vào Việt Nam. Người tiêu dùng trong nước đặc biệt cẩn trọng về độ bền, độ an toàn và tính thanh khoản của xe mang nhãn hiệu Trung Quốc. Trước đó, ba thương hiệu Lifan, Chery và Riich thử sức vào Việt Nam và cũng thất bại.

Kế đến, bản thân mẫu BYD có thiết kế giống hệt mẫu xe Nhật Bản dành cho thị trường châu Âu Toyota Aygo, từ cụm đèn, phom dáng đến cửa kính phía sau. Việc “nhái” thiết kế quá lộ liễu khiến chiếc xe mất điểm trong mắt người tiêu dùng, người lái có tâm lý "ngại" khi chạy ngoài đường.

Đặt biệt, sức ép từ các đối thủ lớn khi mẫu xe phải cạnh tranh khốc liệt với những cái tên quá mạnh như KIA Morning và Chevrolet Spark, nổi trội về thương hiệu, chất lượng bền bỉ và dễ sửa chữa.

Chỉ sau 2 năm, xe giá rẻ BYD lặng lẽ biến mất khỏi thị trường ô tô Việt Nam. F0 trở thành “nhân chứng” cho cuộc thâm nhập đầu tiên nhưng kết thúc chóng vánh của thương hiệu ô tô Trung Quốc. Hiện nay, một số người buôn xe cũ rao bán mẫu xe này có giá chỉ khoảng 50-60 triệu đồng.

Sau hơn 1 thập kỷ, BYD quay trở lại Việt Nam với sự hiện diện trực tiếp, mở pháp nhân nhập khẩu và phân phối chính hãng với chiến lược đầu tư cho năng lượng mới gồm xe điện, xe hybrid, giới thiệu phân khúc hạng trung trở lên thay vì xe giá rẻ như trước đây.

Trở lại vụ việc camera AI nhận nhầm màu biển số dẫn đến xác định sai phương tiện vi phạm giao thông, hiện nay, biển số 90A-000.46 theo dữ liệu của Cục Đăng kiểm là biển số gắn lên xe BYD F0 với lần kiểm định gần nhất ngày 11/8/2025. Thế nhưng, theo dữ liệu tra cứu đăng ký xe của Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị như thông báo của Bộ Công an, biển số này được ghi nhận cấp cho chiếc xe nhãn hiệu Bugatti.

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