Nguyên đơn là Braman Motors, đơn vị vận hành showroom Bugatti Miami, một trong hai đại lý chính hãng tại Florida, Mỹ. Đầu tháng 3/2026, doanh nghiệp này đã đệ đơn kiện Volkswagen Group of America, đơn vị phân phối Bugatti tại thị trường Mỹ, lên tòa án bang.

Theo hồ sơ dài 138 trang, Braman Motors cáo buộc phía phân phối có hành vi “trả đũa” sau khi đại lý yêu cầu áp dụng mức hoàn phí bảo hành theo đúng quy định pháp luật bang Florida.

Luật tại Florida cho phép đại lý chính hãng đề nghị hãng xe điều chỉnh mức hoàn phí bảo hành nếu chứng minh được chi phí thực tế. Braman đã làm điều này hai lần. Năm 2024, họ đề nghị tăng biên lợi nhuận phụ tùng từ khoảng 100% lên 160% và đã được chấp thuận.

Đến giữa năm 2025, Braman Motors tiếp tục đề xuất mức công sửa bảo hành chiếc Bugatti Tourbillon có giá hơn 4 triệu USD (khoảng 100 tỷ đồng) với chi phí 1.350 USD/giờ (khoảng 33 triệu/giờ). Theo đơn kiện, phía Bugatti ban đầu thừa nhận đại lý đủ điều kiện áp dụng mức này, nhưng thuyết phục Braman tạm chấp nhận 1.100 USD/giờ (khoảng 27,5 triệu đồng/giờ) đến hết năm 2025, trước khi nâng lên 1.350 USD từ đầu năm 2026.

Mức giá này gây tranh cãi, nhưng theo Braman Motors, việc so sánh với xe phổ thông là không tương xứng. Nếu một đại lý sửa Toyota Camry với giá công khoảng 200 USD/giờ (khoảng 5 triệu đồng/giờ) cho chiếc xe trị giá 30.000 USD (khoảng 750 triệu đồng), thì kỹ thuật viên sửa Bugatti Chiron đang làm việc trên tài sản đắt ngang biệt thự, với linh kiện độc quyền từ Pháp và bộ dụng cụ chuyên dụng do chính hãng yêu cầu.

Đại lý này cho biết họ đã đầu tư khu dịch vụ tiêu chuẩn cao, tuyển đội ngũ kỹ thuật, cố vấn dịch vụ và quản lý bảo hành riêng biệt chỉ để đáp ứng yêu cầu vận hành của Bugatti, chi phí lớn nhưng không có lợi thế về sản lượng.

Theo đơn kiện, ngày 11/2/2026, Bugatti of the Americas gửi thông báo “miễn nghĩa vụ” bảo hành cho Braman Motors, với lý do mức giá công và phụ tùng “quá cao”. Đồng thời, hãng tuyên bố sẽ ngừng thanh toán chi phí bảo hành từ ngày 13/5/2026 và thông báo tới khách hàng rằng khu vực này không còn dịch vụ bảo hành tại đại lý trên.

Braman Motors cho rằng đây là hành vi trả đũa rõ ràng: hãng đã đồng ý mức giá, sau đó thuyết phục đại lý giảm tạm thời, rồi chính mức giá đó lại được dùng làm lý do để tước quyền bảo hành.

Vụ kiện còn đề cập đến các vấn đề khác như phân bổ xe Bugatti Tourbillon (Braman Motors chỉ được 2 suất, trong khi đối thủ có tới 9) và việc hãng bán xe trực tiếp cho khách, điều bị cho là vi phạm luật bang Florida.

Hiện vụ việc sẽ do tòa án tại Miami phân xử.

