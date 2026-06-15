Chi phí bảo dưỡng luôn là một trong những điều khiến giới chơi siêu xe e ngại, đặc biệt với những mẫu xe thuộc hàng hiếm và đắt đỏ như Bugatti Veyron. Tuy nhiên, một chủ sở hữu chiếc Veyron trị giá khoảng 1 triệu bảng Anh (gần 36 tỷ đồng) vừa khiến cộng đồng yêu xe bất ngờ khi tự thực hiện gói bảo dưỡng lớn và phát hiện nhiều phụ tùng chính hãng được bán với mức giá cao hơn thực tế nhiều lần.

Nhân vật chính là Mat Armstrong, YouTuber nổi tiếng chuyên phục chế các mẫu xe hiệu suất cao. Trước khi bắt đầu bảo dưỡng chiếc Bugatti Veyron mua lại từ một vụ tịch thu, Armstrong đặt ra câu hỏi: "Liệu chủ xe đang trả tiền cho công nghệ, kỹ thuật và công sức sửa chữa, hay chủ yếu là cho thương hiệu?".

Theo khuyến nghị của Bugatti, Veyron cần được thay toàn bộ chất lỏng định kỳ mỗi năm. Gói bảo dưỡng này có chi phí khoảng 25.000 USD, tương đương gần 650 triệu đồng. Một phần nguyên nhân đến từ việc chiếc xe sở hữu tới 16 vị trí xả dầu cùng hệ thống cơ khí cực kỳ phức tạp.

Thay vì mang xe tới đại lý chính hãng, Armstrong quyết định tự tìm hiểu. Tuy nhiên, khi liên hệ với Bugatti để mua phụ tùng, anh được thông báo hãng chỉ cung cấp linh kiện thông qua hệ thống đại lý được ủy quyền. Điều đó đồng nghĩa chiếc xe phải được đưa tới xưởng dịch vụ chính thức để sửa chữa.

Không còn lựa chọn nào khác, Armstrong bắt đầu tháo rời chiếc Veyron và truy tìm nguồn gốc từng linh kiện. Những gì anh phát hiện sau đó khiến nhiều người bất ngờ.

Đầu tiên là bộ tích áp của hộp số. Sau khi đối chiếu mã linh kiện, Armstrong xác nhận chi tiết này thực chất được sử dụng trên cả mẫu Volkswagen Lupo cỡ nhỏ.

Bugatti báo giá 617 USD cho mỗi bộ tích áp, tương đương khoảng 16 triệu đồng. Một cặp có giá khoảng 32 triệu đồng. Trong khi đó, phụ tùng tương đương từ Volkswagen chỉ khoảng 200 bảng Anh, tương đương gần 7,3 triệu đồng.

Một trường hợp khác là bơm hộp số gây ra lỗi dai dẳng trên chiếc Veyron. Armstrong phát hiện đây là linh kiện cũng xuất hiện trên Audi A6 Allroad. Bugatti báo giá khoảng 3.615 USD, tương đương gần 94 triệu đồng cho bộ phận này. Trong khi đó, anh chỉ cần mua riêng mô-tơ bơm với giá 268 euro, khoảng 8 triệu đồng. Sau khi mua hai chiếc và chỉnh sửa lại giắc cắm điện, hệ thống hoạt động bình thường.

Đến lượt bugi, sự chênh lệch tiếp tục gây bất ngờ.

Động cơ W16 của Veyron sử dụng tới 16 bugi. Sau khi tra cứu mã phụ tùng NGK, Armstrong mua được mỗi bugi với giá khoảng 17,4 bảng Anh, tương đương 635.000 đồng. Trong khi đó, Bugatti tính phí 57 USD cho mỗi bugi, tương đương gần 1,5 triệu đồng. Chỉ riêng bộ 16 bugi, chủ xe đã phải trả khoảng 24 triệu đồng nếu mua qua hãng.

Dầu Haldex cũng là một ví dụ khác. Chiếc Veyron chỉ cần khoảng nửa lít dầu này để châm đầy hệ thống. Giá từ Bugatti là 191 USD, tương đương gần 5 triệu đồng, trong khi sản phẩm tương đương trên thị trường chỉ khoảng 29 bảng Anh, tức hơn 1 triệu đồng.

Đáng chú ý nhất là bộ 16 cuộn dây đánh lửa. Sau quá trình tìm hiểu, Armstrong xác định đây là loại linh kiện cũng được sử dụng trên Volkswagen Phaeton và Bentley Continental GT động cơ W12 6.0L.

Bugatti báo giá 245 USD cho mỗi cuộn dây, tương đương khoảng 6,4 triệu đồng. Tổng chi phí cho 16 cuộn dây lên tới gần 102 triệu đồng.

Không chỉ vậy, hãng còn tính thêm 6.627 USD tiền công lắp đặt, tương đương khoảng 172 triệu đồng, với thời gian sửa chữa được báo là 23,5 giờ.

"23 tiếng rưỡi chỉ để thay những chi tiết này sao?", Armstrong đặt câu hỏi trong video của mình.

Dù vậy, không phải mọi linh kiện đều có thể dễ dàng thay thế bằng phụ tùng phổ thông. Một số bộ phận đặc thù như cảm biến lưu lượng khí nạp (MAF) đã khiến Armstrong mất rất nhiều thời gian xử lý.

Anh phải đặt mua nhiều cảm biến khác nhau, tháo rời các phần tử đo và lắp ghép lại vào vỏ cảm biến nguyên bản của Bugatti mới có thể giải quyết triệt để lỗi vận hành. Sau nhiều ngày làm việc, chiếc Veyron cuối cùng cũng hoạt động ổn định.

"Kể từ khi mua về, đây là lần chiếc xe khởi động nguội tốt nhất", Armstrong cho biết.

Kết thúc dự án, tổng chi phí bảo dưỡng mà Armstrong phải bỏ ra chỉ là 1.193 bảng Anh, tương đương khoảng 42 triệu đồng. Con số này thấp hơn rất nhiều so với mức gần 650 triệu đồng mà chủ xe có thể phải trả theo báo giá chính hãng.

Tuy nhiên, Armstrong cũng thừa nhận đây không phải công việc dành cho số đông. Anh là một người có kinh nghiệm sửa chữa ô tô, sở hữu đầy đủ dụng cụ chuyên dụng và nhận được sự hỗ trợ từ các chuyên gia về Bugatti. Đa số chủ sở hữu Veyron sẽ không dành hàng tuần để tháo rời siêu xe và săn tìm từng mã phụ tùng thay thế.

Ở chiều ngược lại, Bugatti cho rằng một mẫu xe sở hữu động cơ W16 tăng áp 4 turbo, công suất hơn 1.000 mã lực và tốc độ tối đa trên 400 km/h đòi hỏi tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng cực kỳ nghiêm ngặt. Theo hãng, đây là lý do các phụ tùng và quy trình bảo dưỡng phải được quản lý chặt chẽ thông qua hệ thống dịch vụ chính thức.

Dẫu vậy, câu chuyện của Armstrong vẫn làm dấy lên tranh luận về mức giá bảo dưỡng siêu xe. Khi một số linh kiện có nguồn gốc từ các mẫu xe Volkswagen hay Audi phổ thông nhưng được bán với giá cao gấp nhiều lần dưới thương hiệu Bugatti, không ít người đặt câu hỏi liệu họ đang trả tiền cho công nghệ hay cho logo hình móng ngựa nổi tiếng trên đầu xe.

Theo Motorbiscuit

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