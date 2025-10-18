Ngày 18/10, UBND phường Vũng Tàu, TPHCM (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) cho biết đã có báo cáo kết quả xác minh thông tin du khách phản ánh “hát karaoke 2 tiếng hết 28 triệu đồng”.

Theo phản ánh của du khách, tối 9/10, nhóm 7 người đến quán karaoke L.V. trên đường Hoàng Hoa Thám, phường Vũng Tàu để ca hát. Sau 2 giờ, quán tính hóa đơn 17,5 triệu đồng và tiền tiếp viên 10,5 triệu đồng, tổng cộng 28 triệu đồng. Du khách cho rằng quán ghi khống nhiều mặt hàng và tính giá quá cao.

Sau khi nhận được thông tin, ngày 12/10, đoàn làm việc của UBND phường Vũng Tàu đã tiến hành xác minh và kiểm tra chấp hành pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh đối với cơ sở kinh doanh karaoke trên.

Phiếu thanh toán dịch vụ hát karaoke ghi nhận tại cơ sở bị du khách phản ánh, với số tiền thực là 10,519 triệu đồng. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Chủ cơ sở là ông L.Q.B. cho biết, đêm đó có khoảng 10 khách vào hát, khách tự nguyện sử dụng dịch vụ. Sau gần 2 giờ, khách yêu cầu thanh toán, quán in hóa đơn 10.519.000 đồng.

Ngoài ra, khách tự nguyện bồi dưỡng nhân viên 7 triệu đồng, tổng số tiền chi trả là 17.519.000 đồng. Khách thanh toán và rời đi, không có ý kiến gì tại thời điểm đó.

Qua kiểm tra, đoàn chức năng ghi nhận cơ sở có niêm yết giá đầy đủ (dịch vụ karaoke, snack, bia...); giá trên hóa đơn trùng với bảng niêm yết; tổng số tiền trên hóa đơn (cả phần in và phần ghi tay) khớp với giao dịch chuyển khoản do khách hàng cung cấp.