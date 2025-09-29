XEM CLIP:

Ngày 29/9, Công an phường Hiệp Bình, TPHCM đã tiến hành làm việc với hai người đi xe gắn máy rải bột lạ xuống đường - hành động được ghi lại trong đoạn clip gây xôn xao mạng xã hội.

Theo đó, bà T.T.N.S. là người điều khiển xe và người ngồi sau xe rải chất bột xuống đường là bà N.H.Y., cháu của bà S.

Hai người cho biết đang ở trọ, làm việc tại tỉnh Bình Dương cũ (nay là TPHCM). Ngày 28/9, hai người được nghỉ nên đã ra tiệm tạp hoá mua một số đồ dùng, trong đó có cà phê hoà tan rồi cùng nhau đi xe về thăm người nhà ở phường Tam Bình, TPHCM.

Dọc đường di chuyển trên đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình, bà Y. ngồi sau đã lần lượt lấy những bịch cà phê hòa tan, xé bao bì và rải xuống đường. Hành động lạ đó đã khiến người đi đường tò mò, lo lắng, dùng điện thoại quay lại và chia sẻ trên mạng xã hội gây hiếu kỳ, có những suy đoán khác nhau.

Người nhà cho biết, bà Y. có tiền sử bệnh lý về sức khỏe tâm thần.

Như VietNamNet đã thông tin, trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh 2 người đi xe máy di chuyển trên đường. Trong đó, người phụ nữ ngồi sau, mặc áo cam liên tục lấy các túi chứa bột rồi rải xuống đường.

Đoạn clip sau đó lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến thể hiện sự lo lắng về mục đích của việc rải bột.

Công an phường Hiệp Bình đã phối hợp với Phòng CSGT, Công an TPHCM tiến hành xác minh. Từ dữ liệu camera an ninh và biển số xe, lực lượng chức năng đã xác định được 2 người liên quan và mời họ lên làm việc.