XEM CLIP:

Cụ thể, đoạn clip ghi cảnh 2 người di chuyển trên xe máy. Trong đó, người phụ nữ ngồi sau, mặc áo cam liên tục lấy các túi chứa chất bột rồi rải xuống đường. Khi rải hết túi này thì người phụ nữ lại lấy túi khác tiếp tục rải bột xuống đường.

Quá trình thực hiện hành vi nêu trên, người đi đường nhìn thấy nên đã quay clip. Sau khi đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, có nhiều ý kiến bày tỏ sự tò mò, lo lắng khi không biết động cơ của người rải bột.

Hành động của 2 người đi xe máy rải chất bột xuống đường khiến nhiều người lo lắng. Ảnh: Cắt từ clip

Liên quan đến đoạn clip nêu trên, ngày 29/9, Công an phường Hiệp Bình (TPHCM) cho biết đã vào cuộc xác minh.

Hiện, Công an phường Hiệp Bình đang phối hợp với Phòng CSGT và các đơn vị thuộc Công an TPHCM truy tìm hai người xuất hiện trong đoạn clip nhằm làm rõ hành vi và động cơ của họ.