Tối 26/12, Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) phối hợp tổ chức Trao giải Ô tô của năm - Car Awards 2025. Đây là chương trình chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam về bình chọn và vinh danh sản phẩm tiêu biểu trong lĩnh vực ô tô, được tổ chức thường niên từ năm 2021. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Triển lãm Phương tiện di chuyển Việt Nam - Vietnam Mobility Show - VnMS 2025 (tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội từ 26-28/12).

Kết quả “chấm điểm” năm nay khá bất ngờ. Chín mẫu xe thắng giải Ô tô của năm trong phân khúc như sau: Xe gầm thấp cỡ B: Skoda Slavia; Xe gầm cao cỡ B: Honda HR-V; Xe gầm cao cỡ C: Subaru Forester; Xe gầm cao cỡ D: Lynk&Co 08; MPV phổ thông: VinFast Limo Green; Xe sang gầm cao cỡ nhỏ: Porsche Macan EV; Xe sang gầm thấp cỡ trung: Volvo S90; Xe thể thao: Porsche 911: Công nghệ điện hoá của năm: Lynk&Co EM-P Super Hybrid. Giải Ô tô của năm trên toàn thị trường xướng tên Honda HR-V.

Mẫu Honda HR-V được giải "chung cuộc" Ô tô của năm trên toàn thị trường Việt Nam 2025. Ảnh: BTC

Nhìn vào danh sách trên, có thể thấy nhiều xe thắng giải không phải là xe bán chạy nhất phân khúc. Ví dụ rõ nhất là Honda HR-V. Mẫu xe Nhật Bản này không phải B-SUV bán chạy nhất thị trường (vị trí này luân phiên thuộc về Hyundai Creta, KIA Seltos hay Toyota Yaris Cross), nhưng lại được trao danh hiệu "Ô tô của năm" cả ở trong phân khúc lẫn trên toàn thị trường. Điều đó cho thấy hội đồng chấm giải đánh giá theo tiêu chí cân bằng tổng thể từ vận hành, an toàn, công nghệ cho tới mức độ phù hợp đời sống, xu hướng hơn là doanh số.

Cách tiếp cận tương tự cũng thấy ở Skoda Slavia. Trên thị trường, mẫu xe đến từ Cộng hòa Séc Slavia là một mẫu sedan hạng B khá “kén khách”, doanh số không thể so với Toyota Vios hay Honda City. Nhưng ở góc độ kỹ thuật và trải nghiệm, đây lại là chiếc xe mang chất châu Âu rõ rệt nhất phân khúc, từ khung gầm MQB-A0-IN đến cảm giác lái và độ hoàn thiện.

Ở các phân khúc cao hơn, xu hướng này càng rõ. Subaru Forester hay Lynk & Co 08 đều không công bố doanh số bán hàng hàng tháng. Lynk & Co 08 thậm chí còn rất mới và mang tính thử nghiệm thị trường.

Bất ngờ thú vị khác nằm ở mảng xe điện và xe sang. VinFast Limo Green thắng giải MPV phổ thông dù chưa thể gọi là sản phẩm phủ sóng rộng như VF 3 hay VF 5. Tương tự, Porsche Macan EV và Volvo S90 đều không đại diện cho số đông và không phổ biến như các mẫu xe sang Đức khác như Audi, Mercedes, BMW.

Ngay cả giải Công nghệ điện hóa của năm trao cho Lynk & Co EM-P Super Hybrid cũng mang màu sắc “định hướng” hơn là “phổ cập”. EM-P chưa phải công nghệ xuất hiện đại trà, nhưng nó cho thấy ban tổ chức coi trọng hybrid hiệu suất cao và PHEV là bước đệm thực tế hơn EV thuần trong điều kiện hạ tầng Việt Nam hiện nay.

Danh sách các mẫu xe thắng giải Ô tô của năm - Car Awards 2025

Theo Ban tổ chức, giải thưởng Ô tô của năm - Car Awards 2025 chấm điểm các mẫu xe ra mắt trong thời gian từ 12/2024 - 11/2025 và chỉ vinh danh các mẫu ở các phân khúc có ít nhất 3 xe của ít nhất 3 thương hiệu ra mắt trong năm.

Hệ thống chấm điểm chi tiết, chặt chẽ với 40 tiêu chí thuộc 7 nhóm, gồm: ngoại thất, nội thất, tiện nghi, hỗ trợ lái, vận hành, công nghệ an toàn và chi phí sử dụng. Yếu tố "doanh số" được sử dụng làm tiêu chí mở rộng để đánh giá các mẫu xe có mức điểm ngang nhau, cạnh tranh cho vị trí số một của phân khúc.