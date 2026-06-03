Ngày 3/6, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết, đơn vị này vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho bé trai bị tràn mủ màng ngoài tim, trong đó phát hiện dị vật bất ngờ - một chiếc tăm tre đâm xuyên vào thành sau thất phải của tim.

Theo đó, bệnh nhi là R.C.K (13 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau hai tuần điều trị tại tuyến dưới không thuyên giảm. Trước đó, bé K. có biểu hiện đau vai trái lan xuống thượng vị tăng dần kèm sốt cao liên tục.

Bệnh nhi được chẩn đoán tràn mủ màng ngoài tim có biến chứng chèn ép tim cấp, sốc nhiễm trùng, suy hô hấp và suy tim cấp. Ê-kíp ngay lập tức hồi sức tích cực với thở máy qua nội khí quản, thuốc vận mạch, dịch truyền, kháng sinh phổ rộng, đồng thời tiến hành phẫu thuật dẫn lưu mủ màng ngoài tim khẩn cấp cho bé K.

Trong quá trình gỡ giả mạc bao quanh tim, ê-kíp mổ phát hiện và lấy ra nguyên vẹn một chiếc tăm tre - dị vật mà gia đình hoàn toàn không biết con đã nuốt phải từ lúc nào.

BS.CKII Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Phó Trưởng Khoa Tim mạch cho biết, nhiều khả năng vi khuẩn từ chiếc tăm tre đã xâm nhập gây ra tình trạng tràn mủ nguy hiểm này. Sau phẫu thuật, bé K. đã qua giai đoạn nguy kịch nhưng vẫn đang được theo dõi sát để phòng ngừa biến chứng.

Từ ca bệnh hi hữu này, bác sĩ Phượng khuyến cáo phụ huynh hạn chế cho trẻ nhỏ dùng tăm tre, thay vào đó nên hướng dẫn trẻ sử dụng chỉ nha khoa theo chỉ dẫn của nha sĩ.

Ca mổ bỏ qua thủ tục, bác sĩ dùng ngón tay bịt lỗ thủng tim đang tuôn máu Người phụ nữ 33 tuổi vào cấp cứu trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc và không có người thân đi kèm. Bỏ qua thủ tục hành chính, bác sĩ đã mổ gấp cho bệnh nhân để ngăn chặn dòng máu từ vết rách ở tim.