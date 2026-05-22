1h sáng 19/5, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (TPHCM) tiếp nhận cấp cứu nữ bệnh nhân (33 tuổi) trong tình trạng lơ mơ, da niêm mạc nhợt nhạt. Các chỉ số sinh tồn của người phụ nữ này đã chạm đáy: Mạch nhanh nhỏ khó bắt, huyết áp tụt sâu chỉ còn 70/40 mmHg.

Kết quả siêu âm và cận lâm sàng chớp nhoáng tại giường bệnh đưa ra chẩn đoán là chèn ép tim cấp, tràn máu màng ngoài tim lượng nhiều do một vết thương chí mạng thấu tim. Người bệnh rơi vào trạng thái sốc mất máu, cái chết cận kề trong gang tấc.

Bệnh nhân cần được mở ngực khẩn cấp để cầm máu nhưng lại nhập viện đơn độc, không có người nhà đi cùng để ký giấy cam đoan phẫu thuật theo quy định.

Bệnh nhân được cấp cứu thành công. Ảnh: BVCC.

Trước lằn ranh sinh tử của bệnh nhân, Ban lãnh đạo Bệnh viện Bà Rịa đã đưa ra quyết định trong tích tắc: "Bỏ qua thủ tục hành chính, cứu người là trên hết". Người phụ nữ được đẩy thẳng vào phòng mổ áp lực cao.

Bác sĩ Ngô Tuấn An - phẫu thuật viên của ca cấp cứu cho biết, khi ê-kíp vừa mở ngực cấp cứu, máu từ màng ngoài tim đã trào ra ồ ạt. Đáng sợ nhất là một vết thương ở vùng tâm nhĩ phải, kích thước khoảng 0,5cm phun máu dữ dội.

Không thể chờ đợi các dụng cụ phức tạp, bác sĩ An đã quyết đoán dùng chính ngón tay của mình bịt chặt lấy lỗ thủng đang tuôn máu trên quả tim đập thoi thóp. Hành động này vừa để ngăn tình trạng mất máu xối xả, vừa tranh thủ từng giây vàng ngọc để ê-kíp tiến hành khâu phục hồi vết thương tim thành công.

Cuộc đấu trí với tử thần kéo dài suốt 3 giờ đồng hồ liên tục. Sự phối hợp nhịp nhàng, chính xác đến từng milimet của ê-kíp đã xử lý xong vết thương tim và khâu phục hồi nhiều tổn thương phức tạp khác trên thành ngực và ổ bụng của bệnh nhân.

Hiện tại, người phụ nữ đã qua cơn nguy kịch, các chỉ số sinh tồn ổn định, hồi phục tích cực và đang được theo dõi đặc biệt tại Khoa Ngoại Tổng hợp.

Một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa chia sẻ sinh mệnh con người là vô giá. Tại bệnh viện, mọi quy trình hành chính đều có thể linh động, ngoại trừ một quy tắc bất biến: Người bệnh luôn phải được cứu sống bằng mọi giá.

Bác sĩ khẩn thiết xin giữ bệnh nhân lại cấp cứu Bệnh nhân bị chấn thương rất nặng, chỉ cần rung lắc nhẹ khi di chuyển cũng có thể đe dọa tính mạng. Trước nguy cơ đó, bác sĩ đã nỗ lực thuyết phục gia đình giữ người đàn ông ngã từ độ cao 6m ở lại cấp cứu.

Nam thanh niên phải đi cấp cứu sau khi nhờ thợ cắt tóc làm thủ thuật vùng kín Sau khi nhờ thợ cắt tóc thực hiện thủ thuật cắt bao quy đầu tại nhà, một nam thanh niên đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng sưng nề, tụ máu và hoại tử mô.