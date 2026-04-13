Mới đây, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận một bệnh nhân có dị vật trong đường thở suốt 13 tháng mà không được phát hiện.

Theo thông tin từ bệnh viện, tháng 2/2025, V.H (14 tuổi, Hà Nội) bị hóc hạt hồng xiêm khi đang ăn. H. xuất hiện cơn ho sặc sụa, tức ngực nhưng chỉ sau vài phút thì hết. Nghĩ rằng dị vật đã trôi xuống đường tiêu hóa của con, gia đình không đưa trẻ đi khám.

Trong suốt 13 tháng sau đó, H. ho khan kéo dài nhưng không sốt, không khó thở rõ rệt. Gia đình nhiều lần tự mua thuốc điều trị cho con không cải thiện nhưng cũng không nghĩ đến khả năng còn dị vật trong đường thở.

Chỉ đến khi triệu chứng ho tăng nặng, H. mới được đưa đi khám. Kết quả chụp cắt lớp vi tính tại bệnh viện địa phương phát hiện dị vật ở phế quản phải của bệnh nhân, sau đó trẻ được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương.

Hạt hồng xiêm được lấy ra khỏi đường thở bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Tại Trung tâm Hô hấp, bệnh nhi được chỉ định nội soi phế quản để gắp dị vật. Quá trình can thiệp gặp nhiều khó khăn do dị vật đã tồn tại lâu ngày, bị bao bọc bởi tổ chức viêm và mô hạt. Các bác sĩ phải phối hợp nội soi ống cứng với laser để cắt bỏ tổ chức xung quanh và lấy ra dị vật là hạt hồng xiêm kích thước khoảng 1×3cm.

Một trường hợp khác là bé gái 3 tuổi (Sơn La) nhập viện trong tình trạng suy hô hấp do hóc hạt dẻ cười. Trước đó, trẻ vừa ăn vừa khóc, hít mạnh khiến dị vật lọt vào đường thở. Sau khi sơ cứu tại chỗ, dị vật rơi ra một phần nên gia đình tiếp tục theo dõi trẻ tại nhà.

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, bệnh nhi ho nhiều, khó thở tăng dần và xuất hiện dấu hiệu tím tái. Gia đình đưa trẻ đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương nhưng tình trạng nhanh chóng trở nặng nên phải chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương.

ThS.BS Bùi Vũ Anh (Khoa Cấp cứu và Chống độc) cho biết, ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ lập tức cho trẻ thở oxy, kiểm soát đường thở, thực hiện xét nghiệm cần thiết và hội chẩn khẩn với Trung tâm Hô hấp để nội soi cấp cứu. Sau hơn 2 giờ, dị vật đã được lấy ra thành công.

Theo các bác sĩ, dị vật đường thở ở trẻ có thể diễn tiến theo hai hướng. Trường hợp cấp tính có thể gây tắc nghẽn, suy hô hấp và đe dọa tính mạng nhanh chóng. Trong khi đó, nhiều trường hợp diễn tiến âm thầm, chỉ biểu hiện bằng ho dai dẳng, dễ nhầm với các bệnh hô hấp thông thường.

Đáng chú ý, sau cơn sặc ban đầu, trẻ có thể không còn biểu hiện rõ ràng dù dị vật vẫn tồn tại trong đường thở. Điều này khiến nhiều gia đình chủ quan, bỏ lỡ “thời điểm vàng” để phát hiện và xử trí.

BSCKII Nguyễn Thị Thu Nga, Phó Trưởng khoa Khám và Thăm dò Hô hấp, cho biết dị vật tồn tại lâu ngày có thể gây viêm, phù nề, hình thành tổ chức bao quanh. Điều này không chỉ khiến việc can thiệp trở nên phức tạp hơn mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí tính mạng của trẻ.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi trẻ có dấu hiệu ho sặc, đặc biệt trong lúc ăn uống hoặc chơi đồ nhỏ, cần được theo dõi sát và đưa đi khám sớm, ngay cả khi triệu chứng đã tạm thời biến mất. Đây là cách duy nhất để tránh những biến chứng nguy hiểm do dị vật đường thở “ẩn mình” kéo dài.