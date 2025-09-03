Gần 8h, người dân sống tại giao lộ Lê Văn Khương - Trịnh Thị Dối, xã Đông Thạnh, TPHCM nghe tiếng va chạm mạnh. Khi họ chạy ra kiểm tra thì phát hiện một phụ nữ tử vong. Thi thể nạn nhân bị kẹt dưới bánh trái xe container.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Đông Thạnh đã có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Người nhà nạn nhân ngã quỵ giữa đường khi chứng kiến tai nạn thương tâm. Ảnh: MD

Theo hình ảnh camera an ninh của người dân gần khu vực, lúc xảy ra tai nạn, người phụ nữ được người thân chở trên xe máy lưu thông trên đường Lê Văn Khương.

Khi đến ngã tư trên, người điều khiển xe máy rẽ trái sang đường Trịnh Thị Dối, cắt ngang đầu xe container đang di chuyển cùng chiều.

Do đó, hai phương tiện đã va chạm khiến xe máy loạng choạng và ngã xuống đường. Người phụ nữ không may ngã vào bánh trước của xe container và bị cán tử vong.

Hình ảnh va chạm giữa xe container và xe máy khiến người phụ nữ ngồi sau tử vong. Ảnh cắt từ clip

Chứng kiến sự việc, người thân nạn nhân đau đớn, quỵ ngã trên đường. Họ gào khóc thảm thiết bên thi thể người xấu số. Lực lượng chức năng vẫn đang xác minh, làm rõ vụ tai nạn giao thông này.