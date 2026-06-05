Khi ra mắt dòng iPhone 15, Apple đã chuyển từ cổng Lightning sang USB-C. Thay vì chỉ tích hợp cổng USB-C thông thường, hãng đã biến nó thành một nguồn năng lượng đa dụng.

Bất kỳ mẫu iPhone 15 hoặc mới hơn đều có thể trở thành nguồn sạc di động qua cáp USB-C, cung cấp công suất tối đa 4,5W cho các thiết bị tương thích.

Dù không thay thế được bộ sạc gắn tường hay sạc dự phòng, đây là một giải pháp thiết thực khi không có nguồn điện xung quanh.

iPhone có thể trở thành nguồn sạc cho thiết bị khác. Ảnh: Shutterstock

AirPods, iPad và Apple Watch

Tính năng này đặc biệt hữu ích trong hệ sinh thái Apple. Người dùng có thể dùng iPhone để sạc khẩn cấp cho tai nghe AirPods hoặc đồng hồ Apple Watch thông qua cáp USB-C sang USB-C (với máy mới) hoặc USB-C sang Lightning (với máy đời cũ). Tiện ích này cũng được áp dụng cho iPad.

Các thiết bị sẽ tự động giao tiếp để xác định máy nào có dung lượng pin thấp hơn, từ đó điều hướng dòng điện về đúng thiết bị đang cần năng lượng.

Một chiếc iPhone khác

iPhone có thể sạc cho một chiếc iPhone khác qua cáp USB-C. Máy có phần trăm pin cao hơn sẽ tự động truyền điện cho máy có pin thấp hơn ở công suất khoảng 4W, đủ kéo dài thời gian sử dụng thêm 20-30 phút.

Quá trình này được kích hoạt tự động nhờ phần cứng mà không cần cài đặt thêm.

Nếu sạc cho dòng máy từ iPhone 14 trở về trước, người dùng cần sử dụng cáp USB-C sang Lightning.

Tính năng sạc hai chiều là điểm nhấn trên các mẫu iPhone đời mới, đặc biệt là dòng iPhone 17 với dung lượng pin lớn và hệ thống quản lý năng lượng tiên tiến.

Pin sạc dự phòng

Thực tế, người dùng có thể sạc ngược từ iPhone vào pin dự phòng. Điều này đòi hỏi thiết bị sạc dự phòng phải hỗ trợ chuẩn Power Delivery (PD) hoặc sạc ngược có dây qua cổng USB-C chấp nhận dòng điện đầu vào.

Dù không có tính ứng dụng cao trong thực tế, cấu trúc quản lý dòng điện hiện đại vẫn cho phép điện thoại truyền ngược điện năng vào các bộ lưu điện theo cơ chế này.

Điện thoại Android

Nhờ chuẩn sạc USB-C phổ quát, iPhone 15 hoặc các dòng mới hơn có thể sạc trực tiếp cho điện thoại Android (như Samsung, Google, OnePlus).

Các giao thức truyền tải năng lượng (USB Power Delivery) cho phép hai thiết bị tự động xác định mức pin và chia sẻ năng lượng từ máy có pin dồi dào hơn sang máy ít pin hơn mà không cần ứng dụng hay bộ chuyển đổi.

Với công suất 4,5W, quá trình này có thể nạp từ 3% lên 15% pin trong 20 phút.

Bất kỳ thiết bị USB-C nào

Cổng USB-C của iPhone có thể cấp nguồn cho hầu hết các thiết bị hỗ trợ USB Power Delivery, bao gồm tai nghe USB-C, máy đọc sách điện tử như Kindle, loa Bluetooth nhỏ và tay cầm chơi game di động.

Dù vậy, người dùng cần lưu ý giới hạn công suất. Tính năng này không phù hợp để sạc các thiết bị đòi hỏi nguồn điện lớn như máy tính xách tay, do quá trình sạc sẽ tiêu tốn quá nhiều thời gian và không mang lại hiệu quả thực tế.

(Theo SlashGear)