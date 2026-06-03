Google vừa thông báo mở rộng tính năng Quick Share, cho phép người dùng Android và iPhone trao đổi tập tin trực tiếp thông qua giao thức AirDrop, sang nhiều dòng thiết bị hơn.

Quick Share là tính năng tương đương với AirDrop trên hệ sinh thái Android và Google đã tích hợp khả năng liên thông với AirDrop từ tháng 11/2025.

Google mở rộng tính năng QuickShare cho nhiều dòng máy Android hơn. Ảnh: Macrumors

Danh sách các thiết bị Android được bổ sung hỗ trợ Quick Share bao gồm hàng loạt dòng máy từ các nhà sản xuất lớn. Cụ thể, thương hiệu Samsung gồm các dòng Galaxy S26, S25 (bao gồm phiên bản S25 Edge mới), Galaxy S24, cùng các dòng máy màn hình gập như Z Flip7, Z Fold7, Z Flip6, Z Fold6 và mẫu Z TriFold mới.

Đối với dòng máy của Google, tính năng này khả dụng trên các thế hệ Pixel 10, Pixel 9 và dòng Pixel 8a. Ngoài ra, các nhà sản xuất điện thoại thông minh khác như HONOR (Magic V6), OnePlus (OnePlus 15), Xiaomi (17T Pro), OPPO (Find X9 series, Find N6) và Vivo (X300 series) cũng nằm trong danh sách công bố.

Quy trình truyền tải dữ liệu giữa hai hệ điều hành được tối ưu hóa để tinh giản thao tác cho người dùng. Trên thiết bị Android, người dùng cần kích hoạt tùy chọn "Share with Apple devices" (Chia sẻ với thiết bị Apple), đồng thời người dùng iPhone cần chuyển chế độ hiển thị AirDrop thành "Everyone for 10 minutes" (Mọi người trong 10 phút) thông qua Control Center (Trung tâm điều khiển).

Ngược lại, khi chia sẻ từ iPhone sang Android, người dùng thao tác qua giao diện AirDrop tiêu chuẩn, trong khi máy Android nhận dữ liệu cần bật chế độ Quick Share Receive (Chế độ nhận Quick Share).

Đối với các dòng máy Android không tương thích, hệ thống sẽ hỗ trợ tạo mã QR để chia sẻ nội dung thông qua nền tảng điện toán đám mây.

Dù Google định vị đây là giải pháp chia sẻ giữa Android và iPhone, người dùng Android thực tế cũng có thể trao đổi dữ liệu với cả máy tính bảng iPad và máy tính Mac.

Trong những tháng tới, Google có kế hoạch tiếp tục đưa tính năng Quick Share lên các dòng máy khác bao gồm Motorola Razr Fold 2026, OPPO Find X8 series và HONOR Magic8 Pro.

(Theo Macrumors)