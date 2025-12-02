Giải thưởng Ngôi sao xanh lần thứ 12 vừa họp báo khởi động. Năm nay, ở hạng mục phim điện ảnh - lĩnh vực quan trọng nhất - ban tổ chức ghi nhận có 23 tác phẩm tham gia tranh giải.

Tuy nhiên, danh sách đề cử lại thiếu vắng 2 tác phẩm Bộ tứ báo thủ và Lật mặt 8 của 2 đạo diễn Trấn Thành, Lý Hải. Điều này được giới truyền thông quan tâm trong sự kiện chiều 2/12.

Đạo diễn Lý Hải, Trấn Thành lần lượt vắng bóng tại "Ngôi sao xanh" 2025.

Ông Lâm Chí Thiện - Trưởng BTC cho biết trong các tác phẩm đề cử, tác phẩm của 2 đạo diễn này được hội đồng thẩm định đánh giá cao.

Ban sơ khảo cũng đã gửi lời mời đến 2 đạo diễn trên ngay từ khi cuộc thi năm nay khởi động. Trong khi đạo diễn Lý Hải đến nay chưa phản hồi, Trấn Thành xin năm nay không tham gia vì thấy tác phẩm chưa phù hợp.

Đạo diễn, NSND Đào Bá Sơn - thành viên ban giám khảo đánh giá Trấn Thành và Lý Hải là 2 đạo diễn giỏi, có nhiều tác phẩm thành công. Hai đạo diễn này cũng từng có phim tham gia ở các mùa giải trước và đều đạt thành tích khá cao.

NSND, đạo diễn Đào Bá Sơn.

“Việc họ không tham gia năm nay theo tôi chỉ là ngẫu nhiên. Trên thế giới hay kể cả Việt Nam, sự lựa chọn 1 tác phẩm đi thi đều có sự tính toán chiến lược từ nhà sản xuất phim, đạo diễn có thể không lấy giải chỗ này để tập trung cho giải thưởng, liên hoan phim khác”, ông Sơn nói.

Đại diện ban giám khảo khẳng định hoàn toàn không có chuyện khuất tất hay mất lòng giữa giải thưởng và nghệ sĩ. Bởi theo ông, tất cả sự kiện trao giải, liên hoan phim luôn trải thảm đỏ tôn vinh các phim tốt.

Năm 2025, điện ảnh Việt cũng chứng kiến sự bùng nổ của các tác phẩm cả về số lượng lẫn chất lượng. Trong đó, dòng phim thể loại chiến tranh - cách mạng như Mưa đỏ, Địa đạo đạt doanh thu phòng vé cao bất ngờ cùng lời khen từ khán giả lẫn giới chuyên môn.

Các tác phẩm cũng càn quét giải thưởng tại nhiều lễ trao giải, gần nhất là Liên hoan phim Việt Nam vừa qua. Điều này ít nhiều gây sức ép cho các tác phẩm tranh giải cùng hạng mục.

Đạo diễn Lê Hoàng.

Trước câu hỏi: Ban giám khảo sẽ có sự đánh giá ra sao giữa các tác phẩm, nhất là khi "Mưa đỏ" tạo tiếng vang lớn thời gian qua?, đạo diễn Lê Hoàng phản hồi anh và các đồng nghiệp ít nhiều gặp áp lực trong quá trình chấm thi. Dẫu vậy, anh quan niệm mỗi giám khảo sẽ có góc nhìn, kiến thức để đưa ra đánh giá riêng.

"Chúng tôi không vì sức ép người khác trao thì mình cũng phải trao theo, do đó giải thưởng có thể trùng hoặc không.

Nếu trùng chúng tôi cũng không việc gì phải sợ. Hội đồng giám khảo càng không cố phải tỏ ra mình khác biệt nếu kết quả không giống các giải thưởng trước", Lê Hoàng nhận định.

Theo đạo diễn Gái nhảy, chính sự khác biệt giữa các giải thưởng đôi khi tạo nên sự phong phú cho nghệ thuật nói chung và nền điện ảnh nói riêng.

Ngôi sao xanh 2025 do TodayTV và Tạp chí Thế giới điện ảnh tổ chức khởi động. Giải thưởng năm nay mở rộng số lượng đề cử với tổng số 741 đề cử.

Ban tổ chức sẽ trao tổng cộng 32 giải thưởng cho 4 hạng mục, trong đó có 19 giải do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn và 13 giải do khán giả bình chọn.

Ảnh, clip: HK, BTC