Ngày 13/1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Quốc (64 tuổi, trú phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Quốc. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 1997, Nguyễn Văn Quốc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hai thửa đất số 255 và 256 (tờ bản đồ số 3) tại khu vực An Sơn, phường 4, TP Đà Lạt cũ, nay là phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Năm 2005, Quốc đã chuyển nhượng toàn bộ hai thửa đất này cho ông P.V.T. và bàn giao đất để ông T. quản lý, sử dụng. Tuy nhiên, sau đó Quốc tự ý rào hơn 1.400m2 thuộc thửa đất số 255 để sử dụng riêng.

Đến năm 2022, Quốc tiếp tục chuyển nhượng phần diện tích đất đã rào này cho ông V.V.H.M. và ông V.V.H.P., qua đó chiếm đoạt 2,1 tỷ đồng.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.