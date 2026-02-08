Ngày 8/2, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đức Dương (SN 1986, trú xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình) về hành vi phạm tội “Trốn thuế”.

Nguyễn Đức Dương tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo công an, trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc, đá quý Đức Thắng, Dương đã chỉ đạo nhân viên bán các sản phẩm vàng, bạc cho khách hàng nhưng không xuất hóa đơn GTGT mỗi lần bán hàng.

Ngoài ra, Dương cũng thành lập và sử dụng nhiều hộ kinh doanh khác nhau để không kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ, không phải xuất hóa đơn GTGT đối với mỗi lần bán hàng. Đồng thời, Dương yêu cầu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản đến các tài khoản ngân hàng của nhân viên hoặc người thân thay vì tài khoản doanh nghiệp.

Công an khám xét nơi ở, làm việc của Dương. Ảnh: CACC

Mặc dù hoạt động kinh doanh vàng bạc vẫn diễn ra, nhưng từ tháng 7/2022 đến tháng 5/2024, doanh nghiệp này lại thông báo tạm ngừng kinh doanh với cơ quan thuế để che giấu doanh thu thực tế.

Công an xác định tổng số doanh thu không kê khai với cơ quan thuế là hơn 1.500 tỷ đồng; số tiền trốn thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp là hơn 2,1 tỷ đồng.

Khám xét nơi ở, làm việc của Dương, công an thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân Đức Thắng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.