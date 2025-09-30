Hôm nay (30/9), TAND TPHCM tuyên án đối với bị cáo Lê Thúy Hằng (55 tuổi, cựu Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC) cùng 15 đồng phạm về các tội: “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

HĐXX cho rằng các bị cáo đều là người có đủ nhận thức pháp luật, trình độ xã hội, trong đó nhiều người giữ vị trí quản lý trong lĩnh vực kinh doanh vàng. Tuy nhiên, vì động cơ vụ lợi, các bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội. Trong đó, bị cáo Lê Thúy Hằng được xác định là chủ mưu, cầm đầu.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố nhưng đề nghị xem xét nguyên nhân, hoàn cảnh trong quản lý độc quyền vàng SJC để được khoan hồng.

Bị cáo Lê Thúy Hằng. Ảnh: TP

Theo HĐXX, hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm chế độ quản lý của Nhà nước về kinh doanh vàng. Vì vụ lợi, tư lợi cá nhân, các bị cáo đã làm trái quy định, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước.

Bị cáo Hằng là chủ mưu, đã cấu kết với các bị cáo khác để thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần, trong thời gian dài. Các bị cáo sử dụng thủ đoạn tinh vi, vượt qua sự giám sát chặt chẽ của Tổ giám sát Ngân hàng Nhà nước.

Tuy nhiên, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện nộp lại một phần hoặc toàn bộ số tiền chiếm hưởng.

Từ các phân tích trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Thúy Hằng 17 năm tù về tội “Tham ô tài sản”, 8 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo Hằng chấp hành 25 năm tù, cấm đảm nhiệm chức vụ trong doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vàng trong 3 năm.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Bị cáo Mai Quốc Uy Viễn – cựu Giám đốc Xưởng vàng Tân Thuận 11 năm tù về tội “Tham ô tài sản”, 4 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo Viễn chấp hành 15 năm tù.

Bị cáo Trần Tấn Phát – cựu Phó giám đốc Xưởng vàng Tân Thuận – 15 năm tù về tội “Tham ô tài sản”, 7 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo Phát chấp hành 22 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo còn lại lãnh án từ 2 năm tù (cho hưởng án treo) đến 16 năm tù giam.