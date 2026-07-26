Ngày 26/7, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một nhóm người tổ chức và tham gia đánh bạc bằng hình thức cá cược đá gà trên khu đất trống thuộc đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đông Kinh.

Hiện trường sới bạc bằng hình thức cá cược đá gà. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Trước đó, ngày 17/7, lực lượng công an đồng loạt kiểm tra, bắt quả tang nhiều người đang đánh bạc bằng hình thức cá cược đá gà, thu giữ nhiều tang vật và tài liệu liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Tùng Lâm (SN 1989, trú phường Đông Kinh) là người đứng ra tổ chức sới bạc. Những người tham gia đánh bạc đến từ Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thái Nguyên và TP Hà Nội. Bước đầu, cơ quan công an xác định tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc hơn 650 triệu đồng.

Nhóm người tham gia đánh bạc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Đến nay, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố 21 bị can và ra lệnh tạm giam để điều tra về hành vi đánh bạc. Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

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