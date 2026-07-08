Ngày 8/7, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra quyết định truy tìm 3 đối tượng gồm: Đặng Trần Trung (SN 1980) và Nguyễn Văn Đàn (SN 1976), cùng trú tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Cao Duy (SN 1993, trú tỉnh Lâm Đồng).

Từ trái sang phải: Nguyễn Cao Duy, Nguyễn Văn Đàn và Đặng Trần Trung. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cơ quan điều tra, căn cứ kết quả điều tra, xác minh cùng các tài liệu, chứng cứ đã thu thập, cả ba bị truy tìm để phục vụ điều tra vụ án Nguyễn Hồng Quang và đồng phạm về hành vi "Tổ chức đánh bạc và đánh bạc", bị phát hiện ngày 26/3/2026 tại bản Mường Ét, huyện Ét, tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Quá trình xác minh cho thấy các đối tượng đã rời khỏi nơi cư trú, hiện không rõ tung tích. Việc ra quyết định truy tìm nhằm phục vụ công tác điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng và củng cố các tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án.